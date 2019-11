Samsung Galaxy A90 potrebbe supportare la ricarica rapida

Cosa porterà Samsung sul mercato degli smartphone con la serie Galaxy A90? Ricarica rapida e 5G, se dobbiamo credere alla lista apparsa sul sito ungherese di Samsung.

La pagina in realtà è per un adattatore da 45 W per il Samsung Galaxy Note 10 Plus, ma guardando attentamente si può leggere che la ricarica a 45 W è supportata dal Galaxy A91 e che la ricarica a 25 W è supportata dal Galaxy A90 5G.

Sembra che possiamo aspettarci l'uscita dei due nuovi smartphone nel prossimo futuro. Abbiamo già sentito molte voci riguardo l'arrivo dell'A90, come l'assenza della fotocamera a scomparsa rotante, ma questo rende la loro esistenza (quasi) ufficiale.

Gli smartphone saranno i modelli successivi del Samsung Galaxy A80, che aveva una fotocamera rotante a scomparsa tra i suoi punti forti. Sembra che il rimpiazzo sarà un po' più ''normale''.

Ricarica rapida

Voci di corridoio precedenti parlavano della possibilità che il Galaxy A91 arrivasse con una quadrupla fotocamera posteriore e forse addirittura 208 MP di risoluzione per una delle lenti.

Inoltre è stato suggerito che questi smartphone avranno il processore Snapdragon 855, sembra che saranno smartphone con specifiche alte, e non apparterranno alla fascia media dove si situano di solito i dispositivi Galaxy A.

Aggiungendo la ricarica rapida a 25 W e 45 W, sembra che potrete ricaricare i vostri dispositivi molto velocemente. Il Note 10 Plus è stato il primo smartphone Samsung ad arrivare ai 45 W, ma non sarà l'ultimo.

Considerando che il Galaxy A80 è uscito a maggio, potrebbe passare qualche mese prima che i modelli A90 e A91 vengano presentati, però almeno adesso sappiamo qualcosa in più.

Via XDA Developers