Samsung Galaxy A90, spuntano le specifiche e due modelli diversi

Da mesi ormai ci sono voci su un possibile smartphone Samsung Galaxy A90, ma finalmente adesso potremmo avere una prima idea delle caratteristiche del dispositivo. O meglio, dei dispositivi, visto che a quanto pare, ce ne saranno due.

@OnLeaks, un cacciatore di indiscrezioni affidabile, ha condiviso le specifiche di entrambi i modelli. A quanto pare avranno un display da 6,7 pollici, un lettore per le impronte integrato un SoC Snapdragon 855 e una fotocamera posteriore con tre lenti con un obiettivo principale da 48 MP e un obiettivo secondario da 5 MP.

La differenza principale a livello di specifiche è che un modello (con il codice identificativo SM-A908) a quanto pare supporta il 5G, come già avevamo sentito in precedenza, mentre l'altro (con il codice identificativo SM-A905) è solo 4G.

Non è tutto, però. Il modello con 5G pare abbia una fotocamera posteriore da 8 MP, oltre a quelle altre due che abbiamo menzionato prima. Il modello 4G invece pare avrà una terza fotocamera da 12 MP, quindi sembra che questo modello avrà un comparto fotografico migliore.

La versione 4G del Galaxy A90 si dice avrà anche una "tecnologia esclusiva di stabilizzazione ottica dell'immagine Tilt" non è chiaro di cosa si tratti, ma la stabilizzazione ottica dell'immagine è una tecnologia che consente di limitare il "tremolio" della fotocamera per evitare scatti sfocati.

Specifiche di alto livello e prezzo elevato?

Se queste specifiche venissero confermate, il modello 4G potrebbe essere un dispositivo migliore sotto alcuni aspetti, sebbene con velocità di connessione inferiore. La presenza di un processore Snapdragon 855 su entrambi i modelli fa pensare a una gamma di prodotti di fascia alta visto che si tratta dello stesso processore che si trova in molti dispositivi top di gamma del 2019, compresa la versione statunitense del Samsung Galaxy S10.

È una cosa che sorprende perché la gamma dei prodotti A di Samsung in genere è di fascia media. Ci aspettiamo comunque che A90 sia inferiore rispetto ai veri top di gamma Samsung, ma la differenza potrebbe essere meno marcata rispetto al passato.

Ovviamente, tutti questi nostri ragionamenti si basano sul presupposto che le specifiche emerse siano effettivamente quelle corrette. In un'altra recente indiscrezione, si parlava di una fotocamera principale da 32 MP anziché 48 MP il che fa sorgere dei dubbi su queste specifiche più recenti. Al momento, comunque, non abbiamo elementi per sapere quali siano le speficiche corrette. Il Samsung Galaxy A90 potrebbe venire presentato a breve, quindi tra poco scopriremo la verità.

Via GSMArena