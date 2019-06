Samsung Galaxy A90: potrebbe mancare la fotocamera a scomparsa

Tra le varie indiscrezioni che parlano di specifiche di fascia alta e supporto al 5G, il Samsung Galaxy A90 si prospetta un dispositivo impressionante anche se potrebbe mancare la fotocamera rotante a scomparsa del Samsung Galaxy A80.

Questo è quanto afferma @OnLeaks, un divulgatore affidabile che ha twittato che, secondo le sue fonti, non c'è da aspettarsi la fotocamera a scomparsa.

Contando che il Samsung Galaxy A90 dovrebbe essere un dispositivo di fascia alta, più costoso del Galaxy A80, è una notizia deludente. La fotocamera infatti era una delle funzioni chiave del modello precedente.

Il Galaxy A90 potrebbe supportare il 5G

Non tutto il male viene per nuocere, comunque, dato che le fotocamere a scomparsa presentano il problema della resistenza e longevità, quindi si tratterebbe di una cosa in meno di cui preoccuparsi per un potenziale acquirente.

Come sempre, si tratta di un'indiscrezione da prendere con le pinze, anche se piuttosto credibile. Non ci sono mai state voci di corridoio a supporto di un'eventuale fotocamera a scomparsa nel Galaxy A90, ma solo speculazioni basate sulla funzione del Galaxy A80.

Contando che il top di gamma Samsung Galaxy S10 non ha la fotocamera a scomparsa, e sembra che non la avrà neanche il Samsung Galaxy Note 10. Si tratta quindi di una funzione che non è necessariamente propria di tutti i dispositivi top di gamma Samsung

Sicuramente ne sapremo di più molto presto. Per ora non si è iniziato a parlare di una specifica data di uscita, ma il numero di indiscrezioni sulle funzioni e le specifiche del Samsung Galaxy A90 lascia intendere che presto lo potremo ufficialmente vedere.