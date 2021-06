Samsung Galaxy S22, solo uno dei modelli sarà davvero premium

The Samsung Galaxy S21 Plus (above) had a glass back; its successor allegedly won't.

Secondo una fonte interna dell'azienda, i display di Samsung Galaxy S22 e S22 Plus saranno più piccoli rispetto a Galaxy S21, mentre Galaxy S22 Ultra sarà solo poco più grande del predecessore.

Il leaker Mauri QHD ha condiviso su Twitter le dimensioni della serie Galaxy S22, confrontandola con Galaxy S21: Galaxy S22 e S22 Plus avranno un display rispettivamente da 6.05" e 6.55". di dimensioni inferiori rispetto ai 6.2" e 6.7" di Galaxy S21 e Galaxy S21 Plus.

Galaxy S22 Ultra invece potrebbe avere un display da 6.81", impercettibilmente più grande rispetto ai 6.8" di Galaxy S21 Ultra.

Galaxy S22: 6.06", 6.55", 6.81". Only Ultra is LTPO from my source Hades (7/8 correct). June 11, 2021

Il leaker inoltre afferma che anche quest'anno il modello Ultra sarà l'unico dotato di tecnologia LTPO per il supporto della frequenza di aggiornamento variabile fino a 120Hz senza conseguenze sulla durata della batteria.

Per fare un paragone, le ultime indiscrezioni su iPhone 13 suggeriscono che due nuovi iPhone avranno uno schermo LTPO a 120Hz. Restano da vedere le conseguenze che questa novità avrà su prezzo, prestazioni e autonomia.

Come Galaxy S21 Ultra, anche S22 Ultra potrebbe avere uno schermo ad alta frequenza di aggiornamento, senza conseguenze sulla durata della batteria (Image credit: Future)

Un'altra occasione sprecata?

Un'altra fonte interna afferma che solo Galaxy S22 Ultra sarà dotato di scocca in vetro. Questo significa che oltre al display più piccolo, S22 Plus perderà la caratteristica premium del retro in vetro per passare al più economico policarbonato.

In molti preferiscono una scocca in plastica, perchè meno soggetta a riportare danni a seguito di cadute accidentali. Il design e la raffinatezza in questo caso passano in secondo piano, ma gli smartphone risultano più compatti e comodi da maneggiare.

A giudicare dagli ultimi rumor sembra proprio che Galaxy S22 Ultra brillerà tra i modelli della nuova serie di smartphone Samsung. Naturalmente al momento nessuna di queste notizie è stata confermata ufficialmente, e mancano molti mesi alla data di presentazione, quindi non resta che attendere.