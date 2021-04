Samsung Galaxy S22 avrà la miglior fotocamera mai vista su uno smartphone

Samsung Galaxy S22 sarà il prossimo smartphone Samsung top di gamma: Galaxy S22 Ultra potrebbe avere una fotocamera da 200MP, diventando il primo smartphone a montare un sensore del genere.

Le ultime indiscrezioni arrivano dal sito cinese IT Home , che cita come fonti leaker famosi del calibro di Ice Universe e Digital Chat Station. La notizia segue un teaser risalente a marzo in cui Samsung Exynos, la divisione adibita alla produzione dei processori, condivideva un tweet in cui si mostrava una fotocamera da 200MP.

Dal momento che Samsung Galaxy S21 Ultra è già uno dei migliori cameraphone, Galaxy S22 Ultra potrebbe dare un ulteriore contributo nel consolidare la posizione dell'azienda anche il prossimo anno.

Un sensore da 200MP serve davvero?

La risposta è soggettiva, ma se siete soliti fare molte fotografie con lo smartphone probabilmente tenderà più verso il sì.

Quando scattate una foto, il vostro smartphone crea un'immagine composta da pixel come corrispettivo di quanto catturato dal sensore. Le fotocamere con più megapixel possono creare immagini utilizzando più pixel, il che contribuisce a rendere i colori più realistici e i soggetti più definiti.

Uno smartphone necessita di un processore piuttosto potente per gestire immagini di grandi dimensioni, e la memoria tende a riempirsi più velocemente. Naturalmente tutti i top di gamma Samsung usciti negli scorsi anni sono stati progettati ad hoc per rispettare tutti i requisiti.

Galaxy S22 Ultra probabilmente monterà un processore più potente e sarà disponibile in tagli di memoria superiori rispetto agli altri Galaxy della serie S22, in questo modo potrà accomodare una fotocamera potenziata senza problemi. Naturalmente è ancora presto per qualunque conferma, dal momento che Galaxy S22 non uscirà prima del prossimo anno.