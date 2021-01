Samsung Galaxy S21 presto potrebbe essere disponibile in nuovi colori

Gli smartphone della serie Samsung Galaxy S21 sono disponibili in vari colori, ma non nella gamma di opzioni in cui viene commercializzato Galaxy S20 FE. Tuttavia, presto potremo vedere Samsung Galaxy S21 Plus in una nuova colorazione che ci è familiare proprio grazie a Galaxy S20 FE.

LetsGoDigital ha individuato sul sito Samsung australiano una misteriosa versione di Galaxy S21 Plus nel colore Phantom Green, nonostante questa opzione non sia disponibile nelle varie colorazioni tra cui si può scegliere prima di ordinare il telefono.

Non sappiamo con esattezza quale sarà l'aspetto effettivo di questa nuova colorazione, ma LetsGoDigital ha creato un render da cui traspare una netta somiglianza con Galaxy S20 FE nella versione verde menta.

Se l'ipotesi avanzata da LetsGoDitigal si rivelerà veritiera, la colorazione Phantom Green sarebbe di una tonalità più vivida rispetto agli altri colori classici e pastello disponibili attualmente per la serie Halaxy S21.

Samsung Galaxy S21 Plus Phantom Green https://t.co/etxxIq6hfa pic.twitter.com/Nwmzitl9zsJanuary 18, 2021

Non sappiamo ancora quando e se questa versione di Galaxy S21 Plus sarà disponibile per l'acquisto, anche se una commercializzazione sembra molto probabile vista l'apparizione del nuovo colore sul sito ufficiale Samsung.

Magari la nuova versione verrà messa in vendita più avanti per commemorare una data o un evento speciale, oppure sarà commercializzata esclusivamente in Australia.