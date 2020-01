Samsung Galaxy S20 Ultra potrebbe essere potente ma costoso

Secondo un recente leak, i dispositivi Samsung Galaxy S11 (o S20) potrebbero essere dotati di 12 GB di RAM , inclusi i modelli di base.

Circolano ulteriori voci di corridoio secondo cui il colosso dell’elettronica sudcoreano abbia in serbo dei grossi progressi tecnologici quest'anno per il Samsung Galaxy S20 Ultra , un nuovo modello di fascia alta che dovrebbe rappresentare un notevole passo avanti rispetto al Galaxy S20 Plus in termini di fotocamere e hardware.

Ieri, Max Weinbach di XDA Developers ha condiviso un leak relativo ad alcune immagini reali del dispositivo, seguito da un tweet contente un presunto elenco di caratteristiche tecniche del Galaxy S20: sembra proprio che questo smartphone sarà di fascia altissima, forse troppo alta per i comuni mortali.

The S20 Ultra 5G is going to keep the SD Card slot. Support for up to 1TB. It will also be available in 128GB/256GB/512GB and have a 12GB and 16GB RAM option. 108MP main, 48MP 10x optical, 12MP ultra wide. 5000 mAh battery with 45W option fast charge. 0 to 100% in 74 min.January 13, 2020