Samsung Galaxy Note 20 Ultra, trapelano design e specifiche: ecco le immagini

Non eravamo sicuri dell’esistenza di un Samsung Galaxy Note 20 Ultra , poiché non c'erano abbastanza notizie in merito e un’indiscrezione aveva suggerito persino che lo smartphone non esisteva. Tuttavia, una nuova voce suggerisce esattamente l’opposto e include foto dal vivo insieme a diverse specifiche dedicate a questo modello.

L’indiscrezione proviene da @UniverseIce (un leaker piuttosto affidabile) su Twitter, che condivide alcune immagini dello smartphone, mostrando il presunto design a tutto schermo di Note 20 Ultra, ma stranamente non mostrano il retro del dispositivo.

Secondo l’indiscrezione, Galaxy Note 20 Ultra potrebbe implementare lo Snapdragon 865 Plus (nonostante ci siano dubbi in merito alla presentazione di tale chipset), uno schermo con risoluzione QHD+ e una frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Si tratta di un aggiornamento rispetto alla serie Samsung Galaxy S20, dal momento che quest’ultima offre solo alcune di queste caratteristiche.

Galaxy Note20 Ultra:Evolution version Note10+Snapdragon 865+QHD+120Hz can be turned on at the same timeLTPO displayNew camera functionNew SPen and features pic.twitter.com/t6GN5UwZnCJune 19, 2020

L’indiscrezione suggerisce anche che Galaxy Note 20 Ultra potrebbe presentare nuove funzioni sia per quanto riguarda la fotocamera che la S Pen (quest’ultima potrebbe essere completamente diversa rispetto a quella attuale), ma non entra nei dettagli.

Indiscrezioni provenienti da un altro tweet suggeriscono che Galaxy Note 20 Ultra potrebbe avere cornici più sottili di 0,29 mm rispetto a Samsung Galaxy Note 10 Plus.

Inoltre, i bordi superiori e inferiori sembra siano ridotti di 0,4 mm rispetto a Note 10 Plus. Si vocifera che il foro della fotocamera frontale sia più piccolo di 0,1 mm e il corpo dello smartphone sarà forse più sottile di 0,3 mm. In altre parole, Note 20 Ultra potrebbe avere uno spessore di 7,6 mm.

Bisogna prendere queste informazioni con le pinze, dal momento che sono le prime a essere pubblicate in merito a Note 20 Ultra, ma la fonte è da considerarsi abbastanza affidabile.

La serie Samsung Galaxy Note 20 forse sarà presentata ad agosto, ma la data di uscita di Note 20 Ultra potrebbe rimanere poco chiara per diverso tempo. Se questo modello esistesse davvero, quasi sicuramente ne sentiremo parlare nelle prossime settimane.

Fonte: Tom's Guide