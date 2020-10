Samsung Galaxy Note 20, la data di uscita ormai è quasi certa

La presentazione di Samsung Galaxy Note 20 sembra sia ormai imminente, nonostante l’azienda non ci abbia fornito alcuna informazione ufficiale in merito alla data di uscita dello smartphone (e i relativi modelli della serie), ma numerose indiscrezioni suggeriscono le stesse date.

Abbiamo sentito che l’evento di presentazione di Samsung Galaxy Note 20 si terrà il 5 agosto, mentre la disponibilità è fissata per il 21 agosto, e un nuova indiscrezione conferma entrambe le date.

L’ultima indiscrezione proviene da ETNews, in un resoconto in merito agli smartphone 5G che saranno disponibili in Corea che cita esplicitamente il 5 agosto e il 21 agosto come data di uscita e rilascio. Queste sono date specifiche per la Corea del Sud, ma ci aspettiamo che siano valide a livello globale, poiché Samsung tende a usare le stesse date in tutto il mondo per il debutto dei suoi prodotti.

Quindi le date che abbiamo visto trapelare fin dall’inizio in merito alla presentazione di Galaxy Note 20 potrebbero essere proprio quelle che Samsung ha pianificato per la presentazione dello smartphone.

Ovviamente non abbiamo ancora la conferma che queste date siano corrette, poiché tutte le voci potrebbero essere sbagliate o l’azienda potrebbe scegliere di modificarle all'ultimo momento, ma per ora sono piuttosto affidabili.

Altri smartphone 5G

Il resoconto di ETNews ha anche menzionato altri smartphone 5G che possiamo aspettarci di vedere presto.

Abbiamo sentito che i quattro modelli di iPhone 12 supporteranno il 5G ed ETNews li include nella lista, rendendo queste voci ancora più plausibili. L’indiscrezione sembra anche condividere il fatto che ci saranno quattro varianti, costituite da due modelli standard e due "Pro", entrambe con due dimensioni diverse.

Abbiamo sentito che LG starebbe lavorando su uno smartphone chiamato in via ufficiosa "Wing", caratterizzato da un meccanismo di rotazione che gli fa assumere la forma di una “T”. Questo sembra sarà uno smartphone 5G in arrivo a ottobre, anche se potrebbe essere un'esclusiva della Corea.

Infine, abbiamo sentito parlare di due smartphone pieghevoli Samsung, Galaxy Fold 2, che prevediamo arrivi dopo il Galaxy Note 20 e una versione 5G di Samsung Galaxy Z Flip.

Le indiscrezioni hanno suggerito che entrambi questi dispositivi potrebbero anche essere presentati all'evento di Galaxy Note 20.