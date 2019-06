Samsung Galaxy Note 10 avrà fotocamere in verticale?

Una delle principali novità di Samsung Galaxy Note 10 potrebbero essere le fotocamere che, secondo un recente rumor, potrebbero passare da orizzontali a verticali.

L'ipotesi si basa su alcune foto scovate sul social cinese Weibo e condivise da @UniverseIce (una fonte affidabile), che mostrano una sistemazione orizzontale.

In realtà non viene citato direttamente Samsung Galaxy Note 10, ma @UniverseIce ha inserito un'immagine di Leonardo da Vinci, e siccome ‘da Vinci’ dovrebbe essere il nome in codice di Note 10...

From Weibo, the position of the rear camera after the change is like this. pic.twitter.com/F1AoQBT16h28 May 2019

Sul retro non si vede poi il sensore per le impronte digitali e questo potrebbe indicare la sua presenza sotto lo schermo. Si tratta in realtà di una novità che ci aspettiamo, visto che è già presente su Samsung Galaxy S10.

Non daremmo per certa lo spostamento, visto che sia Galaxy Note 9 che S10 hanno un allineamento orizzontale, ma questa non è la prima volta che sentiamo dire che dovrebbero essere verticali sul Note 10.

E questo non sarà probabilmente l'unico cambiamento. È probabile infatti che nella parte anteriore ci sarà una fotocamera integrata in un foro come nel Galaxy S10 .

Secondo un altro tweet di @UniverseIce potrebbe essere a una sola lente, anche se il Galaxy S10 Plus ha una doppia lente. Lo scopriremo per certo in agosto, data nella quale Samsung dovrebbe presentarlo ufficialmente.