Samsung Galaxy Fold 2 potrebbe avere una batteria piccola ma uno schermo resistente

The Galaxy Fold 2 could have a much smaller battery than the original Fold, above

Il Samsung Galaxy Fold 2 , o Samsung Galaxy Z Flip, potrebbe essere molto più resistente del Galaxy Fold , ma potrebbe anche avere un'autonomia inferiore a quella del predecessore.

Max Weinbech di XDA Developers ha twittato che il nuovo pieghevole di casa Samsung si chiamerà Galaxy Z Flip e che monterà una batteria di soli 3.300 mAh, alquanto inferiore rispetto a quella da 4,380 mAh del Galaxy Fold.

The Galaxy Flip Z has a 3300 mAh battery. Along with the Snapdragon 855, this should be pretty ok in everything. About the same battery live as the mid size S10.January 14, 2020

Prima di tutto, questa è solo una voce e quindi potrebbe rivelarsi errata. In secondo luogo, pare che Samsung Galaxy Fold 2 potrebbe montare due batterie, la seconda delle quali da 900 mAh. Purtroppo non è del tutto chiaro se quei 900mAh saranno in aggiunta alla batteria da 3.300 mAh o se 3.300 mAh sia il valore combinato delle due.

Detto questo, potrebbe non esser un grosso problema poiché l'imminente pieghevole di Samsung dovrebbe avere un display meno ampio del Galaxy Fold e quindi consumare meno.

Weinbach afferma di aspettarsi un'autonomia simile a quella di uno smartphone "S10 di medie dimensioni" e presumibilmente si riferisce al Samsung Galaxy S10 , un dispositivo che nei nostri test è durato un'intera giornata.

Nello stesso tweet, Weinbach afferma che il Samsung Galaxy Z Flip sarà alimentato dal Soc Snapdragon 855 . Questa scelta sminuirebbe il valore del nuovo pieghevole ma consentirebbe anche di venderlo a un prezzo inferiore.

Samsung was very smart with the Galaxy Z Flip (just got word this is the name.)They are using ultra thin glass and plastic. Samsung will be layering a plastic over the ultra thin glass for extra protection. If it gets scratched, it's only the plastic and not the display.January 14, 2020

In un altro tweet Weinbach ha scritto che lo smartphone sarà dotato di un display vetro Ultra Thin Glass molto resistente, e in cui lo strato di plastica si troverebbe solo in superficie, per cui se graffierete lo schermo, sarà solo lo strato in plastica a patire il danno.

Questa scelta potrebbe conferire al futuro Galaxy Z Flip un design meno premium, ma per lo meno eviterà il "disastroso" debutto del predecessore. Detto questo, Galaxy Fold 2 dovrebbe esser presentato l'11 febbraio, quindi scopriremo presto la verità.

Fonte: PhoneArena