Ryzen 7000X3D: data di uscita, prezzo e specifiche confermate da AMD

AMD ha svelato la data di uscita dell'attesissima serie di processori gaming Ryzen 7000X3D, che purtroppo arriveranno leggermente più tardi del previsto.

Nei prossimi mesi sono attesi tre nuovi processori X3D. Entrambi i modelli di fascia alta, il Ryzen 9 7900X3D e il 7950X3D, arriveranno il 28 febbraio e non a San Valentino come indicato in precedenza. Il primo ha un prezzo consigliato di 599 dollari, mentre il secondo costerà 699 dollari.

Ricordiamo che le cifre in dollari non hanno quasi mai un rapporto di conversione 1:1, quindi il costo in euro sarà differente.

Il terzo processore, il Ryzen 7 7800X3D, ha un prezzo più accessibile di 449 dollari, ma per vederlo in vendita dovremo attendere il 6 aprile. Non è noto il motivo per cui AMD rilasci il 7800X3D a più di un mese di distanza dai modelli di fascia alta, anche se in effetti l'azienda potrebbe essere intenzionata a dare maggiore rilevanza alle CPU Ryzen 9.

Il sogno dei gamer

La nuova famiglia Ryzen 7000X3D è capitanata da Ryzen 9 7950X3D, una CPU da 16 core e 32 thread con una velocità di base clock di 4,2 GHz. Questa può essere incrementata fino a un massimo di 5,7 GHz. Inoltre, il processore è dotato di 144 MB di memoria cache e ha un TDP (thermal design power) di 120 W, quindi sarà necessario un buon dissipatore.

A conti fatti, Ryzen 9 7950X3D ha tutte le carte in regola per competere con il top di gamma Intel Core i9-13900K, uscito nell'ottobre del 2022.

Ciò che potrebbe favorire il campione AMD rispetto alla controparte Intel è il supporto della tecnologia proprietaria 3D V-Cache. Questa serve ad aumentare in modo significativo le prestazioni di gioco aggiungendo memoria supplementare "in aggiunta ai core di calcolo di un processore".

Senza benchmark non sappiamo dirvi esattamente quanto la V-Cache riuscirà effettivamente a migliorare le prestazioni di Ryzen 9 7950X3D. Tuttavia, considerando i risultati ottenuti dal precedente Ryzen 9 5950X3D e dell'ottimo Ryzen 7 5800X3D, le prima CPU di AMD con V-Cache 3D, abbiamo grandi aspettative.

Per darvi un'idea, un report di Tom’s Hardware (Si apre in una nuova scheda) mostra che Horizon Zero Dawn è più veloce del 24% utilizzando un AMD Ryzen 7950X3D rispetto all'i9 13900K di Intel con risoluzione 1920x1080.

Tuttavia, queste informazioni provengono da test di benchmark condotti da AMD, quindi vanno lette con cautela.

Tanta potenza

Le altre due CPU condividono lo stesso TDP di 120 W e il supporto per la V-cache 3D di AMD, come il top di gamma 7950X3D. Tuttavia, tutto il resto è leggermente diverso.

Ryzen 9 7900X3D è dotato di una CPU da 12 core e 24 thread con un base clock di 4,4 GHz, il che significa che è leggermente più veloce. La velocità massima è di 5,6 GHz e dispone di 140 MB di memoria cache. Per quanto riguarda il Ryzen 7 7800X3D, si tratta di una CPU da otto core e 16 thread con una velocità di clock di 4,2 GHz (5,0 GHz in boost) e 104 MB di cache.

La guerra tra AMD è più accesa che mai, con le due aziende intenzionate a dominare la scena gaming spingendo le loro CPU a livelli mai visti prima. Sarà interessante vedere di cosa è capace il Ryzen 7 7800X3D. Considerando che è il più economico del trio, è molto probabile che molti utenti attendano il suo lancio ad aprile piuttosto che investire buona parte del budget destinato alla loro prossima build per l'acquisto di un 7950X3D.