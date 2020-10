Razer presenta le nuove tastiere meccaniche Blackwidow V3 e V3 Tenkeyless

Nella giornata di ieri Razer ha presentato le sue nuove tastiere gaming Blackwidow V3 e Blackwidow V3 Tenkeyless, eredi della prima meccanica pensata per giocare lanciata dall'azienda nel 2010.

I due modelli hanno ricevuto diversi aggiornamenti rispetto alle precedenti iterazioni, come i nuovi switch Razer Mechanical disponibili in versione Yellow (lineari/silenziosi) e Green (preicisi/clicky), il software Chroma RGB potenziato e i tasti multimediali dedicati con tanto di Digital Rollet.

Le Blackwidow V3 sono costruite con materiali premium e dispongono di un telaio in alluminio per garantire rigidità e stabilità massime. Razer ha inoltre optato per un poggiapolsi ergonomico su entrambe le varianti per migliorare l'esperienza d'uso durante le sessioni di gaming più intense.

Un modello, due formati

Seguendo la tendenza sempre più diffusa nel segmento delle tastiere meccaniche da gaming, Razer propone due formati per la sua Blackwidow V3, uno standard e uno Tenkeyless privo del tastierino numerico. Questa opzione dona una maggiore portabilità alla meccanica Razer e consente di posizionarla anche in spazi più angusti Il modello più compatto mantiene le stesse caratteristiche della versione standard ma costa sensibilmente meno e può rivelarsi particolarmente comodo per i gamer che hanno bisogno di più spazio sulla scrivania.

Entrambe le varianti condividono alcuni interessanti aggiornamenti, come l'alloggiamento trasparente degli switch che valorizza al massimo l'illuminazione del sistema Chroma RGB, consentendo di scegliere un buon numero di sfumature, ombreggiature e effetti di luce dinamici grazie all'integrazione del software su più di 150 titoli.

L'altra novità è costituita dal Digital Roller, una rotella che permette di regolare il volume, la riproduzione, la pausa e il cambio di traccia e può essere programmata a vostro piacimento tramite Razer Synapse 3.

Le nuove Razer Blackwidow V3 sono disponibili sullo store Razer e presso i rivenditori autorizzati a un prezzo di 149€ per la versione V3 standard e di 109€ per la variante compatta VR Tenkeyless.