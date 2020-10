PS5 forse avrà solo 664 GB di memoria utilizzabile

PS5 potrebbe avere solo 664 GB di spazio di archiviazione utilizzabile, se le ultime immagini dell'interfaccia utente trapelate si riveleranno vere.

Alcune immagini sgranate rappresentanti uno schermo sono apparse su Resetera, e le foto ritraggono quella che sembra essere l'interfaccia utente di PS5, che Sony non ha ancora svelato ufficialmente. Una delle foto suggerisce che PS5 avrà solo 664 GB di memoria SSD, che che il gioco pre-installato Astro's Playroom occuperà 2.38 GB di spazio.

In modo simile a Xbox Series X, che sappiamo per certo riserverà 198 GB di spazio per il sistema operativo e vari file di sistema, PS5 ne riserverà 161 GB. Sono 37 GB in meno rispetto a Xbox Series X, ma bisogna considerare che PS5 sarà dotata di SSD da 825 GB. La console di nuova generazione Sony quindi avrà il 17% di spazio di archiviazione utilizzabile in meno rispetto alla console Microsoft, che avrà 802 GB di spazio utilizzabile.

(Image credit: Resetera)

Inoltre, sappiamo già lo spazio che occuperanno alcuni giochi per PS5 come Demon's Souls (66 GB) e Spider-Man: Miles Morales (50 GB). Insomma, insieme occuperebbero già 116 GB di spazio utilizzabile su PS5, senza considerare l'ingente quantità di memoria richiesta da altri giochi come Call of Duty: Warzone.

Gestione della memoria

Questo significherebbe che lo spazio a disposizione sarà limitato, e al momento non ci sono soluzioni per espandere la memoria di PS5 dal giorno di lancio. L'SSD può essere sostituito, ma solo con un'unità NVMe PCIe 4.0 in grado di trasferire dati almeno a 5.5 GB/s. Al momento non esistono sul mercato unità compatibili con specifiche simili.

Microsoft invece al lancio della nuova console rilascerà una cartuccia di memoria esterna da 1TB, acquistabile separatamente per l'espansione dello spazio di archiviazione di Xbox Series X e Xbox Series S. Visto il prezzo non proprio economico (220$), possiamo immaginare che quando le soluzioni per espandere la memoria di PS5 saranno disponibili, sicuramente non costeranno poco.

Xbox Series X vs Xbox Series S: il confronto

Via VG247