Xbox Series X: svelato il prezzo dell'SSD di Seagate

Abbiamo sempre saputo che le unità SSD esterne per Xbox Series X non sarebbero state economiche, e ora sono emersi nuovi dettagli sul prezzo.

Nonostante sia già stata implementata una memoria SSD NVMe customizzata da 1TB (512GB per Series S), Microsoft aveva già annunciato che Xbox Series X e Xbox Series S avrebbero ricevuto delle cartucce di memoria esterne, acquistabili separatamente per l'espansione dello spazio di archiviazione.

Seagate - 1TB Game Drive for Xbox Series X and Series S External Custom PCI Express Gen4 x2 (NVMe) Solid State Drive is up for preorder at Best Buy ($219.99) https://t.co/LzdBZ0dUFT pic.twitter.com/FFVWl1TmvrSeptember 24, 2020

La nota catena americana Best Buy ha inserito in listino e aperto i preordini per la scheda Seagate 1TB Game Drive, disponibile per la prenotazione al prezzo di 219,99$.

Come già affermato poco sopra, Xbox Series S ha solo 512 GB di spazio di archiviazione, ed è proprio la memoria ridotta che forse spingerà gli utenti ad acquistare un'unità SSD esterna, che però in questo caso costa solo 80 dollari in meno della console.