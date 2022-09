Xbox Series X aumenta di prezzo? Non è da escludere

Il responsabile di Xbox Phil Spencer ha dichiarato che Microsoft non prevede di aumentare il prezzo delle proprie console nel prossimo futuro, tuttavia non ha escluso un rincaro nel lungo termine

Dopo l'aumento del prezzo imposto da Sony per la PS5 del mese scorso in risposta alla crescita dei costi di produzione, i clienti si sono chiesti se Microsoft seguirà la medesima strada. Parlando a CNBC (opens in new tab) in occasione di un'intervista rilasciata di recente, Spencer ha confermato che, sebbene il Colosso di Redmond non abbia pianificato un rincaro al momento, le cose potrebbero cambiare in futuro.

Spencer ha dichiarato che l'azienda valuta sempre le attività svolte, pertanto nulla può essere dato per scontato.

"Posso dire che oggi non abbiamo in programma il rincaro delle nostre console.", ha dichiarato il responsabile della divisione Xbox, "In un momento in cui i consumatori affrontano nuove sfide e incertezze economiche, non pensiamo sia la scelta migliore, adesso, aumentare i prezzi per i nostri prodotti".

Un grande passo falso

(Image credit: Shutterstock / Chikena)

Spencer ha detto che il modello di business dietro Xbox si basava sul rapporto qualità/prezzo, evidenziando il successo della versione 100% digitale, la Xbox Series S. Proprio in qualità di alternativa accessibile alla Xbox Series X, la versione S, leggermente ridimensionata lato hardware, rappresenta oggi la metà delle vendite complessive di Xbox.

Probabilmente, Microsoft vuole mantenere questo vantaggio, magari nella speranza di non essere colpita dalla crisi globale dei chip, che è la motivazione data da Sony per il rincaro della PS5. Al momento, la Xbox Series S non ha subito grandi conseguenze dai problemi di produzione rispetto alle altre console current-gen, dato che il chipset meno potente in uso è più facile da reperire e produrre.

Pensando al valore rappresentato da Xbox Game Pass, ancora più significativo quando va in offerta, possiamo capire ancora meglio perché la Xbox Series S è una delle opzioni hardware più accessibili sull'attuale mercato gaming. Un aumento dei prezzi potrebbe essere un grosso passo falso per Microsoft, dato che andrebbe a cancellare uno dei punti di forza della console.

Ciò è particolarmente vero se Nintendo continuerà a mantenere lo stesso prezzo della Nintendo Switch, come ha confermato il presidente Shuntaro Furukawa a Nikkei (opens in new tab) il mese scorso. Al momento, Sony è la voce fuori dal coro. E Microsoft dovrebbe sfruttare questo vantaggio il più a lungo possibile.