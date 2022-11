Xbox Series S, un'offerta speciale per la console Microsoft di nuova generazione

Il periodo delle offerte di fine novembre sta per terminare, ma non è mai troppo tardi per aggiudicarsi qualche prodotto di punta ad un prezzo inferiore.

Il Cyber Monday è un’occasione speciale tanto quanto il Black Friday e, anche se alcune offerte legate a quest’ultimo sono ancora attive, vale la pena esplorare le varie proposte legate all’evento.

Per l’occasione, Amazon propone la nuova Xbox Series S, già di per sé economica, a meno di 250 euro.

(Si apre in una nuova scheda) Xbox Series S da 299,99€ a 248,99€ (Si apre in una nuova scheda) Xbox Series S può essere vista come la fascia media della nuova generazione di console di casa Microsoft. Leggermente inferiore in termini di prestazioni rispetto alla Series X, Xbox Series S è una console esclusivamente digitale, compatta e retrocompatibile. Inoltre, potrete trarre vantaggio dall’abbonamento a Game Pass Ultimate incluso nel prezzo.

Perché acquistare Xbox Series S in offerta?

Xbox Series S è una delle migliori console disponibili al momento e possederne una può evitare la tediosa attesa dei restock di PS5 e Xbox Series X.

Sebbene meno potente rispetto alle due console appena menzionate, questo modello di Xbox fa parte della nuova generazione è offre tutti i titoli più recenti, come Forza Horizon 5, Elden Ring e molto altro.

L'inclusione del Game Pass Ultimate nel prezzo, uno dei migliori servizi di cloud gaming in circolazione, rende l'offerta ancora più interessante e vi permetterà di aggiudicarvi una console dalle ottime prestazioni con un parco titoli completo e di qualità.

La Serie S è una console progettata per offrire un'esperienza di alto livello, seppur non olimpionica come PS5 e Series X, senza forzare l'acquirente ad una spesa eccessiva.