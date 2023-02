Xbox Series X, nuovo rialzo di prezzo, stavolta in Europa

Brutte notizie per chi vive in Svezia e ha intenzione di acquistare una console Xbox Series X o Xbox Series S, poiché Microsoft ne ha appena aumentato il prezzo.

Quest'ultimo rincaro fa passare Xbox Series X da 5.695 corone svedesi a 6.195 corone svedesi, ovvero dall'quivalente di circa 515€ a circa 560€. Curiosamente, anche Xbox Series S è passata a 3.895 corone svedesi (circa 350€) sul Microsoft Store svedese, ma rimane al prezzo precedente di 3.300 corone svedesi (Si apre in una nuova scheda) presso gli altri principali rivenditori.

Al momento non ci sono notizie ufficiali da parte di Microsoft sull'aumento di prezzo in Svezia, né l'azienda ha comunicato un aumento per il resto d'Europa e il Regno Unito. Il silenzio stampa è in netto contrasto con l'aumento di prezzo della console in Giappone del mese scorso, che Microsoft ha sottolineato essere "una decisione difficile da prendere" in una dichiarazione ufficiale.

Un aumento inevitabile?

(Image credit: TechRadar)

Finora Microsoft ha mantenuto un riserbo sull'aumento di prezzo di Xbox Series X|S in Svezia. Sappiamo che dobbiamo aspettarci rincari per le console Microsoft, dato che Phil Spencer, capo di Xbox, ne ha ripetutamente accennato.

L'unico aspetto positivo è che gli aumenti di prezzo di Xbox sono più scaglionati rispetto a quelli di Sony con la PS5. Nell'agosto del 2022, Sony ha aumentato il prezzo della popolare console contemporaneamente nel Regno Unito, in Europa, Canada e Australia. Il Giappone ha seguito l'esempio un mese dopo. Gli Stati Uniti, invece, non sono stati interessati da aumenti di prezzo da parte di nessuno dei tre grandi produttori di console.

Il fatto che una console che ha poco più di due anni di vita aumenti di prezzo lascia abbastanza perplessi, soprattutto perché sia la Xbox Series X che la PS5 sono già pezzi di tecnologia costosi. In un contesto di crisi come quello attuale, queste console so già fuori dalla portata di molti. E ora che le forniture non sono quasi più un problema, questi aumenti di prezzo non hanno senso in un periodo in cui non è necessario frenare la domanda d'acquisto.

Sembra inevitabile che anche nel resto del mondo si verificheranno questi aumenti di prezzo, ma speriamo che non diventi una tendenza anche per le console di generazione futura.