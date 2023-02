Xbox Series X e Series S, annunciato l'aumento dei prezzi

Dopo l'aumento dei prezzi di PS5 dello scorso anno, Microsoft ha annunciato anche l'aumento per le sue console (anche se al momento riguardano solo un Paese). I prezzi di Xbox Series X e Xbox Series S infatti aumenteranno di prezzo in Giappone il 17 febbraio.

Il mese prossimo entrerà in vigore un aumento di prezzo di 5.000 yen per entrambe le console Microsoft. Si tratta dell'equivalente di circa 35€. Il prezzo di vendita suggerito per la Xbox Series X passerà da 54.978 a 59.978 yen, mentre la Xbox Series S passerà da 32.278 a 37.978 yen, per un costo rispettivamente di 459,67 e 291,10 yen.

"Dopo aver valutato attentamente le condizioni del mercato giapponese, abbiamo deciso di modificare il prezzo di vendita suggerito delle console Xbox nel Paese", ha dichiarato Microsoft Japan in un comunicato tradotto da Gematsu (Si apre in una nuova scheda). "Valutiamo regolarmente l'impatto dei prezzi locali per mantenere una ragionevole coerenza tra i vari Paesi di distribuzione. Questa revisione dei prezzi riguarda innanzitutto i nostri clienti ed è stata una decisione difficile da prendere, ma in futuro continueremo a fornire l'esperienza Xbox qualitativa che i nostri utenti si aspettano".

Questa novità arriva dopo la riluttanza del capo Xbox Phil Spencer di escludere un aumento dei prezzi l'anno scorso. Spencer ha chiarito che "Microsoft valuta sempre il nostro business pensando al futuro, quindi non possiamo affermare che non faremo mai qualcosa a riguardo". Sembra che Xbox abbia finalmente deciso di fare "qualcosa", almeno per quanto riguarda il mercato giapponese.

(Image credit: marciocarvalhofotografia / Shutterstock.com)

Lo yen ha lottato contro il dollaro per tutto il 2022. Sebbene sia in costante ripresa da novembre, le problematiche legate al tasso di cambio potrebbero rientrare nelle preoccupazioni relative ai "prezzi locali" citate da Microsoft Japan nella sua dichiarazione. Non è ancora chiaro se lo yen si riprenderà del tutto o meno, quindi la cautela da parte della divisione giapponese di Microsoft ha senso, visto il contesto economico più delicato.

Dal Game Pass alle importanti offerte del Black Friday, negli ultimi anni Microsoft ha offerto alcune grandi promozioni su Xbox. Tuttavia, sappiamo che Microsoft sta aumentando il prezzo delle esclusive first-party, quindi non si possono escludere altri eventuali aumenti di prezzo in futuro. Nell'intervista dell'anno scorso, Spencer ha chiarito che "oggi non abbiamo in programma di aumentare il prezzo delle nostre console", ma non si è espresso su aumenti futuri.

È possibile, anche se non confermato, che l'aumento dei prezzi in Giappone sia una sorta di test di mercato per un aumento dei prezzi più diffuso. Anche se non abbiamo idea se Microsoft abbia intenzione di aumentare i prezzi al di fuori del Giappone, se siete in procinto di acquistare una nuova console, vi consigliamo di farlo al più presto per sicurezza.