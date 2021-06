Prime Day notebook, come scegliere il miglior portatile in sconto

Ormai manca pochissimo al Prime Day 2021, uno dei momenti migliori dell'anno per fare acquisti con sconti eccellenti. E come sempre molti di noi ne approfitteranno per comprare un nuovo computer portatile, che si tratti di un 2-in-1, un Chromebook, un notebook gaming o un altro tipo di laptop.

Se state pensando anche voi di comprare un nuovo notebook al Prime Day 2021, allora di seguito ci sono alcuni consigli per fare il miglior affare possibile, risparmiare un po' di soldi e comprare un ottimo computer.

In ogni caso, date un'occhiata alla nostra pagina offerte, dove è sempre possibile trovare qualche buon affare su prodotti tecnologici.

Amazon non è il posto migliore per comprare un portatile

Potrebbe sembrare strano, ma se state cercando un bel portatile non è detto che Amazon sia il posto migliore. Trovate alcuni dei migliori modelli, dai Macbook ai migliori notebook gaming, ma in termini assoluti il catalogo è limitato. E se guardiamo solo ai prodotti compatibili con Prime, ce ne sono ancora meno. I prodotti "non Prime" infatti, non saranno soggetti agli sconti del Prime Day (ovviamente).

Durante il Prime Day, poi, Amazon si concentra molto sui sui servizi e i suoi prodotti (Kindle, Echo, Alexa). Ci sono anche tanti laptop che vanno in sconto, ma considerato appunto che il catalogo è limitato, potreste non trovare ciò che volete.

Se non volete accontentarvi di "quello che passa il convento Amazon, forse vale la pena di dare un'occhiata altrove. I negozi dei singoli marchi (Dell, HP, Acer, etc..)., sono un'ottima risorsa.

Attenzione alle descrizioni

Se state cercando un notebook gaming del 2021, fate attenzione. Spesso i venditori mettono descrizioni imprecise, e si rischia di comprare un modello vecchio pensando che sia nuovo.

Difficile dire se si tratti di un errore oppure di malafede (sfruttare la SEO interna di Amazon per scopi non proprio onesti), ma in concreto bisogna controllare con molta attenzione ciò che si sta comprando, prima dell'ultimo click.

(Image credit: Amazon)

Evitate i prodotti con descrizioni che non siano il 100% chiare e trasparenti, a meno che non troviate qualche proposta che sia davvero scandalosamente bassa. In questo caso, se costa poco anche un vecchio modello andrà bene.

A volte può essere difficile e faticoso esaminare tutte le offerte. Se vi va, lasciate a noi il lavoro duro: durante il Prime Day 2021 vi basterà consulterà la nostra pagina speciale dell'evento e quella dedicata ai portatili Prime Day. Troverete offerte già selezionate, e prodotti già controllati. Più facile di così!

Occhio alle altre offerte

Il Prime Day, a differenza del Black Friday, è un evento solo di Amazon. Ciò nonostante, molti altri negozi offrono sconti in quei giorni, in un tentativo di competere con il gigante statunitense.

Date un'occhiata a negozi come Comet, Unieuro, Mediaworld e altri, e magari troverete un'offerta su un portatile che non c'è su Amazon. E anche i siti dei vari march (Lenovo, HP, Acer e così via), vanno controllati.

Gaming notebook, ray tracing sì o no?

(Image credit: Nvidia)

Se cercate un notebook gaming, dovete considerare con attenzione l'hardware, in particolare la GPU. Ovviamente per un portatile gaming le prestazioni sono un fattore cruciale.

Al momento le GPU di ultima generazione sono la Nvidia RTX 3000 e le AMD RX6000. I portatili con chip di questo tipo sono in grado di fornire le migliori prestazioni possibili, comprese le caratteristiche più recenti come il ray-tracing. Ma sono anche molto costosi. Se state cercando un portatile economico al Prime Day 2021, forse è meglio abbassare un pochino le esigenze: se volete un notebook con RTX 3080 a €1.000 euro, infatti, sappiate che non lo troverete.

Ci aspettiamo invece buoni sconti su computer del 2020 e del 2019. Modelli che vanno ancora benissimo ma che non sono più "l'ultimo uscito". Il nostro consiglio è di guardare a portatili con GPU della scorsa generazione, in particolare i modello con Nvidia RTX 2000.

Si possono prendere in considerazione persino quelli con GPU Nvidia GTX, di due generazioni fa. Se il risparmio è molto, non è una brutta idea: macchine di questo tipo diventeranno obsolete più in fretta, ma se avrete speso poco non vi importerà cambiare il portatile un po' in anticipo. Inoltre non tutti pretendono il massimo delle prestazioni: se giocate solo ogni tanto, o solo a giochi leggeri, una GTX serie 1000 basta e avanza.

Qui sotto per esempio potete vedere un esempio dal negozio HP

HP Pavilion Gaming 15 a €999 €899 Con uno schermo da 15" e una GPU Nvidia GTX 1650, questo notebook costa davvero poco e vi permette di giocare a tantissimi giochi con buone impostazioni di qualità. Non è all'ultimo grido, ma difficilmente al Prime Day troverete di meglio. Vedi offerta

Se volete una GPU più recente, invece, potete avere un portatile con RTX 2060 a prezzi ancora ragionevoli. Rispetto alla più moderna RTX 3060 non si perde poi molta potenza, ma la differenza di prezzo può essere sostanziale. E avrete Ray-Tracing e DLSS, anche se con prestazioni basilari.

LENOVO LEGION 5PI 15 €1.249 €1099 Questo computer di listino costa circa €1.300 euro ma è sempre in promozione. In questo momento ad esempio potete averlo a €1.099, nella sua configurazione base. Un prezzo fantastico per un notebook gaming con Nvidia RTX 2060. Vedi offerta

Portatili con processori AMD

Quando si parla di portatili Intel ha ancora la maggior parte del mercato, ma a ben guardare i modelli con processore AMD sono sempre di più. E cominciano a vedersi anche dei laptop gaming con GPU AMD Radeon RX 6000, spesso abbinati a CPU AMD Ryzen 5000.

Ci saranno sconti al Prime Day sui portatili con AMD Ryzen e AMD Radeon? Crediamo di no, perché sono modelli troppo recenti. Anzi, se volete a tutti i costi un portatile gaming "100% AMD" al momento è quasi impossibile, a meno di accontentarsi delle GPU RX 500. Ma secondo noi è un compromesso che non vale la pena di accettare.

Se invece vi va bene un processore Ryzen con grafica Nvidia RTX, allora qualche proposta interessante si trova. Per esempio: