Presto si potrà giocare ai titoli Xbox Series X su Xbox One

In occasione del Gamescom 2021, Microsoft ha annunciato che il cloud gaming sta per arrivare anche su Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One.

Gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate potranno accedere a oltre 100 giochi direttamente dal cloud senza bisogno di attendere lunghi tempi di download.

Questo vuol dire che, anche in caso vogliate giocare con un amico, non dovrete aspettare che scarichi il gioco, ma vi basterà invitarlo e iniziare la partita.

In aggiunta i possessori di Xbox One che al momento non possono giocare ai titoli Xbox Series X/S come Microsoft Flight Simulator e The Medium, saranno in grado di accedervi grazie a Xbox Cloud Gaming.

I giochi compatibili con Xbox Cloud Gaming saranno contraddistinti dal simbolo (☁) e si potranno giocare in 1080p/60fps, come su PC, smartphone e tablet.

(Image credit: Microsoft)

Microsoft inizierà a testare Xbox Cloud Gaming su console il prossimo autunno tramite il programma Xbox Insider e diffonderà ulteriori dettagli sulle modalità e sulla data di uscita nei prossimi mesi.

Analisi: Xbox Cloud Gaming è un ottimo servizio per i possessori di Xbox One

(Image credit: Microsoft)

Sembra incredibile che i possessori di Xbox One a breve saranno in grado di giocare ai titoli esclusivi di Xbox Series X e Series S. Il servizio di Cloud gaming Microsoft permette già di fare la stessa cosa da smartphone e tablet tramite browser, ma è la prima volta che una console di precedente generazione può riprodurre titoli next-gen.

Detto questo, giocare a questi titoli con Xbox Cloud Gaming non sarà come riprodurli su una console next-gen, ma rappresenta comunque un'opzione validissima per tutti coloro che possiedono ancora una Xbox One e vogliono provare i giochi più recenti.

Un altro dei benefici di Xbox Cloud Gaming è che consente di giocare senza dover scaricare i titoli. Dato che al momento aggiungere spazio di archiviazione a Xbox Series X e Xbox Series S richiede un investimento importante, avere la possibilità di riprodurre i giochi in streaming è una novità davvero interessante.