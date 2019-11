Pixel 4, un leak svela mostra la colorazione "Coral"

Sono già apparsi numerosi leak riguardanti il Pixel 4, ed eccone un altro: un'altra immagine non autorizzata è apparsa sul web, questa mostra un il telefono in una colorazione arancione.

L'immagine è stata scovata dal leaker Ben Geskin, apparsa sul social network cinese Weibo, e basandoci sul testo apparso nell'immagine, la colorazione potrebbe essere chiamata "corallo".

Oltre a questa nuova colorazione, abbiamo le solite bianca e nera, quindi avrete almeno 3 colori tra i quali scegliere se deciderete di prendervi un Pixel 4 quest'anno, anche non c'è ancora nulla di certo e Google non ha fatto annunci ufficiali.

Pixel 3 e Pixel 3 XL al momento sono disponibili in nero, bianco e "not pink", mentre il Pixel 3a e il Pixel 3a XL sono disponibili in bianco, nero e violaceo. Sembrerebbe quindi che l'approccio a 3 colorazioni per ogni modello potrebbe continuare anche con il prossimo.

(Image credit: @BenGeskin / Weibo)

Qualche giorno fa abbiamo sentito alcune voci di corridoio riguardanti la configurazione hardware di Pixel 4 e Pixel 4 XL: è molto probabile che avranno 6GB di RAM e un processore Snapdragon 855.

Uno dei maggiori aggiornamenti rispetto all'anno scorso è la telecamera posteriore. Secondo le voci si tratta di una doppia fotocamera, con uno zoom 8x, con capacità di scattare foto in condizioni di bassa luminosità migliorate e alcune modalità di scatto speciali.

Sono apparsi numerosi leak con foto e video dello smartphone in arrivo, che mostravano una cornice nella parte alta abbastanza spessa, mentre quella nella parte inferiore era di dimensioni più piccole, un alloggiamento quadrato per le telecamere (confermato da Google in un'anteprima).

Ci sarà anche una funzione chiamata Motion Sense, resa possibile da Soli, il radar rilevatore di movimenti, sul quale sta lavorando Google: renderà possibile controllare lo smartphone senza doverlo toccare.

