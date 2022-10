OnePlus Nord Watch è ufficiale, svelate specifiche e funzioni

OnePlus Nord Watch è il primo smartwatch della linea Nord a fare il suo esordio sul mercato indiano e presto dovrebbe essere disponibile anche in Europa.

Nord Watch rappresenta l'opzione entry level del brand, che ha fatto il suo ingresso nel segmento smartwatch a marzo 2021 con OnePlus Watch. Come noto, OnePlus ha già utilizzato la sigla Nord per due smartphone, ovvero OnePlus Nord e OnePlus Nord 2.

Entrambi i modelli si sono distinti per un eccellente rapporto qualità prezzo, tanto che Nord 2, in seguito a una riduzione di prezzo, è entrato di recente nella nostra classifica dei migliori smartphone sotto i 300 euro.

OnePlus ha deciso di continuare la tradizione del suo sub brand proponendo uno smartwatch dalle specifiche interessanti a un prezzo che, almeno per ora (prima della conversione), sembra piuttosto accessibile.

OnePlus Watch: specifiche e funzioni

Passiamo ora alle specifiche di OnePlus Watch, finalmente confermate dopo il lancio indiano avvenuto in data 3 ottobre.

Nord Watch dispone è equipaggiato con un display AMOLED rettangolare da 1.78” con una risoluzione di 368x448 pixel e una frequenza di aggiornamento da 60Hz.

Lo smartwatch non dispone di un sistema GPS integrato, perciò il tracciamento della posizione può avvenire solo collegandolo a uno smartphone tramite la connessione Bluetooth 5.2.

OnePlus Nord è uno smartwatch unisex sia in termini di design che di funzioni, motivo per cui al suo interno troviamo un sistema di tracciamento del ciclo femminile, oltre ai classici sensori per il rilevamento della frequenza cardiaca e del livello di ossigeno nel sangue.

Tra i sensori troviamo anche un accelerometro che consente di rilevare le attività fisiche e supporta fino a 105 tipologie di esercizi.

La scocca è realizzata in alluminio zincato e plastica di buona qualità, mentre il cinturino è in silicone. Lo smartwatch è certificato IP68, quindi assicura un buon livello di resistenza a polvere e acqua.

La batteria da 230mAh può durare fino a un mese con una carica (in modalità a basso consumo), mentre utilizzando lo smartwatch regolarmente si attesta sui 10 giorni, come dichiarato da OnePlus.

Per quanto riguarda il sistema operativo, OnePlus Nord Watch utilizza lo stesso OnePlus Watch OS visto su OnePlus Watch.

OnePlus Nord Watch è arrivato sul mercato indiano a un prezzo di INR4,999 (60€) nella colorazione nera (Midnight Black). Il prezzo dovrebbe stabilizzarsi sulle INR6,999 (90€) una volta finita la promozione di lancio. Oltre alla variante di colore nero, OnePlus propone una versione blu scuro (Deep Blue).

Per ora non si hanno certezze sulla data di lancio in Europa, ma siamo certi che a breve sapremo dirvi di più.



Fonte: GSMarena