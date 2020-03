OnePlus 8 e 8 Pro, specifiche (quasi) complete trapelate

I nuovi smartphone OnePlus, vale a dire OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, dovrebbero arrivare ufficialmente il mese prossimo, ma ne sappiamo già molto. Per esempio, il CEO dell'azienda Pete Lau ha già confermato che entrambi i modelli saranno 5G.

In ogni caso non c'è ancora una data ufficiale, ma nelle ultime ore il noto leaker Ishan Agarwal ha diffuso quelle che sembrano essere le specifiche di OnePlus 8 e di OnePlus 8 Pro.

Exclusive: They're coming! Here is the full specification list of the #OnePlus8 & 8 Pro. Seems like #OnePlus8Pro is gonna be a beast with 6.78" 120hz QHD+ Display and 48+48+8+5MP Camera Setup. Will have 30W Wireless Charging & IP68 Rating too. I'm so excited! #OnePlus8Series pic.twitter.com/j1AAo19q4JMarch 25, 2020