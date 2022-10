Offerte Prime Day, Panasonic Lumix GH5M2 + obiettivo Leica "in omaggio"

Corpo macchina più...

Panasonic Lumix DC-GH5M2LE +Leica DG 12-60mm 1.699,99€

Fotocamera mirrorless con sensore MOS micro 4/3 da 20,33 MP ideale per fotografia e video. Tra le specifiche troviamo uno stabilizzatore d'immagine integrato (fino a 6,5 stop) per foto e video perfetti, un mirino elettronico LVF OLED da 3.680.000 pixel con copertura 100% del campo visivo e un display touch orientabile da 3 pollici.

Il sistema autofocus a rilevamento di contrasto con tecnologia DFD 225 zone e la raffica da 12 fps in AFS e 9 fps in AFC rendono questa mirrorless ottima per fotografia sportiva e avifauna, ma anche per altri tipi di soggetti in movimento.

Spiccano le specifiche video che consentono di filmare in 4K 60p / Cinema 4K 60p senza cropping e senza limiti di tempo. Disponibile anche la registrazione C4K/4K 4:2:2 10bit interna con possibilità di trasmettere in live Streaming tramite connessione wireless.