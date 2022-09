Nvidia, scende il prezzo della serie 3000

Il mercato delle schede grafiche ha recentemente subito uno scossone, grazie all’annuncio da parte di Nvidia dell’imminente uscita della nuova serie 4000. In particolare, durante la conferenza GTC, svoltasi tra il 19 e il 22 settembre, l’azienda ha svelato RTX 4090, in arrivo il 12 ottobre, e due modelli di RTX 4080 per i quali si dovrà attendere novembre.

Come ci si aspettava, il prezzo della generazione precedente non ha tardato a ricevere il colpo e aggiustarsi di conseguenza. L’immissione nel mercato delle nuove schede Nvidia giunge a ridosso di un altro importante avvenimento, accaduto nel modo delle criptovalute: in data 15 settembre, si è verificato il “Merge” di Ethereum che ha portato all’unificazione dei metodi con cui si può creare un blocco nella catena e diminuito la richiesta di risorse per l’elaborazione. In breve, il cambiamento alla blockchain potrebbe allontanare i miner dalle schede video di fascia alta.

Nvidia, calo di prezzo: RTX 3060 e 3090 Ti resistono

Le prime avvisaglie di una diminuzione dei prezzi arrivano dal mercato statunitense, dove RTX 3090 e 3060 Ti hanno subito un calo dell’11%. Coinvolte anche RTX 3070 e 3050 che sono scese rispettivamente del 7 e dell’8%.

Diverse la sorte del modello RTX 3090 Ti, il cui prezzo sembra aver resistito al cambiamento, probabilmente a causa del ribasso avuto di recente e frutto della decisione di Nvidia di liberarsi dei molti prodotti rimasti in circolazione.

Allo stesso modo, anche RTX 3060 non ha subito il colpo, forte del suo essere il modello più popolare ed economico della serie 3000. Tuttavia, con il recente calo di RTX 3060 Ti, la situazione potrebbe cambiare presto.