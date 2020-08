Nvidia RTX 3080 Ti GPU potrebbe avere 20 GB di memoria

Le schede Nvidia RTX 3000 sono ormai prossime all'annuncio ufficiale, e come sempre in queste occasioni le indiscrezioni e le notizie non ufficiali si susseguono a ritmo forsennato. Una di queste sostiene che la 3080 Ti (o potrebbe chiamarsi anche RTX 3090) avrà nientemeno che 20 GB di VRAM, la memoria RAM dedicata all'elaborazione video.

La notizia è riportata da Videocardz e proviene dal leaker noto come wjm47196, che sembra averla presa da Chiphell. Quest'ultima non è proprio la più affidabile delle fonte, per così dire. Meglio prendere queste informazioni con prudenza, dunque. Un altro leak recente, per esempio, sosteneva che la 3080 Ti avrà 24GB di RAM. In entrambi i casi, lo ammettiamo, sono numeri da pazzi.

Ammesso e non concesso che i dati siano credibili, la scheda con 24GB di vRAM sarebbe più probabilmente la nuova Titan, mentre la RTX 3080 Ti avrà 20 GB - ricordando che questa scheda potrebbe anche finire per chiamarsi RTX 3090. LA RTX 3080 invece monterebbe 10 GB di memoria video. Quanto al bus, le GPU in questione ne avrebbero uno da 320 o 384 bit.

Secondo noi una 3080 Ti con 20 GB di vRAM sarebbe una cosa abbastanza sorprendente. Se non altro perché in passato di è parlato di 12 GB per questa versione, mentre il valore di 24GB per la Titan era già circolato in passato.

20 GB sulla RTX 3080 Ti non ci sembra credibile. Anche perché continuiamo a sperare che la prossima top di gamma Nvidia costi un po' meno, al lancio, della RTX 2080 Ti. Una speranza vana? Forse, ma sperare non costa nulla. Sicuramente però mettere così tanta memoria sul modello nuovo non aiuterebbe a mantenere il prezzo entro limiti anche solo vagamente ragionevoli.

Le nuove GPU Nvidia RTX 3000

Il post di Chiphell suggerisce anche modelli Ampere con 16 e 8 GB, e bus a 256 bit. Si tratta probabilmente della RTX 2070 e forse di una quadro basata sul chip GA 104, come ipotizza Videocardz. Non si esclude nemmeno l'ipotesi di una 3070 Super, anche se i tempi sarebbero un po' prematuri.

In ogni caso, se non altro non manca molto per scoprire la verità. Nvidia ha pianificato un evento il prossimo 31 agosto e il primo settembre le schede dovrebbero essere ufficiali. Visto che l'azienda parla della "più grande innovazione nel PC dal 1999", siamo ovviamente curiosissimi.