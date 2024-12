Nvidia RTX 5090 e 5070 Ti, trapelano i nuovi laptop Asus da gaming

Asus si prepara a lanciare una nuova gamma di laptop da gioco equipaggiati con le GPU mobili di nuova generazione Nvidia Blackwell e i processori Intel Arrow Lake. Alcuni dettagli sono emersi grazie a fughe di notizie da rivenditori online, offrendo un'anteprima delle specifiche di almeno cinque notebook, tra cui modelli ROG Strix e Zephyrus.

Uno dei laptop più potenti della serie sarà il ROG Strix G835, che dovrebbe integrare una GPU Nvidia RTX 5090 con 16 GB di VRAM e un processore Intel Core Ultra 9 275HX. Questo modello disporrà di 64 GB di RAM DDR5 e sarà dotato di un ampio display da 18 pollici con risoluzione 2048 x 1536, rendendolo una macchina ideale per i gamer più esigenti.

Un altro modello interessante è il ROG Zephyrus GU605, che sembra offrire opzioni di GPU Nvidia RTX 5090, 5080 e 5070 Ti, affiancate da un processore Intel Core Ultra 9 285H. Anche questo notebook includerà 64 GB di RAM DDR5, ma adotterà un display più compatto da 16 pollici, ideale per chi cerca un equilibrio tra potenza e portabilità.

Tra i dispositivi trapelati figurano anche due varianti dell’Asus ROG Strix Scar 18, oltre a un modello ROG Strix G16. Questi laptop offriranno GPU Nvidia RTX 5090, 5080 e 5070 Ti, dimostrando un’ampia varietà di configurazioni per soddisfare diverse esigenze di gioco.

Va notato che i nomi delle GPU Nvidia Blackwell elencati nelle fughe di notizie utilizzano codici interni come GN22-X11, il che suggerisce cautela nel trarre conclusioni definitive. Tuttavia, se queste specifiche si riveleranno accurate, Asus sembra intenzionata a offrire una gamma di laptop di fascia alta, progettati per competere ai massimi livelli del mercato del gaming portatile.

Cosa farà Blackwell al CES 2025?

Le recenti indiscrezioni sembrano confermare che Nvidia presenterà al CES 2025 una nuova generazione di GPU, sia per computer portatili che per desktop. Tra le novità più attese, si parla delle GPU mobili RTX 5000, con modelli come RTX 5090, 5080 e 5070 Ti. Non si esclude che possano essere annunciati anche modelli di fascia più bassa per ampliare ulteriormente l'offerta.

Questa strategia non sarebbe una novità per Nvidia, che già al CES 2023 aveva presentato tutta la gamma RTX 4000 per laptop, includendo modelli dalla RTX 4050 alla 4090. Tuttavia, la presunta presenza di una RTX 5070 Ti per dispositivi mobili rappresenta un cambiamento interessante rispetto al passato, dove Nvidia aveva optato per versioni standard ("vanilla") delle sue GPU mobili.

Sul fronte desktop, si vocifera che Nvidia svelerà al CES 2025 le RTX 5090 e 5080, e forse una o entrambe le versioni RTX 5070 e RTX 5070 Ti. L'apparizione di una RTX 5070 Ti mobile potrebbe suggerire che vedremo questo modello anche in versione desktop, ma è ancora presto per dirlo con certezza.

Oltre alle GPU Blackwell, il CES 2025 potrebbe anche essere l’occasione per il debutto di DLSS 4, l'ultima evoluzione della tecnologia di super sampling basata sull'intelligenza artificiale di Nvidia. Se confermato, questo aggiornamento potrebbe ulteriormente migliorare la qualità dell'immagine e le prestazioni, consolidando il ruolo di Nvidia come leader nel settore del gaming.

Insomma, il CES 2025 si preannuncia come un evento chiave per gli appassionati di tecnologia, con Nvidia pronta a svelare una nuova generazione di GPU destinate a spingere ancora più in alto le prestazioni nei giochi su PC e laptop.