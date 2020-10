Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition gratis? Vincila! Ecco come

Il sito GOG.com ha dato il via a un concorso che mette in palio un raro esemplare di scheda video Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition. Per guadagnare la possibilità di ottenere questo ambito componente hardware, non dovete far altro che descrivere il gioco utilizzando esattamente otto parole, nè più nè meno. Attenzione, però: nella frase non è possibile citare il titolo del gioco.

Cyberpunk 2077 è uno dei titoli in arrivo più attesi dell’anno. La sua uscita, inizialmente prevista per il 17 aprile 2020, è stata poi posticipata ufficialmente al 17 settembre 2020 .

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 è prodotto da CD Projekt Red, la stessa casa videoludica che ha partorito una saga capolavoro come quella di The Witcher, che ha nel terzo capitolo (The Witcher 3: Wild Hunt) l’apice del proprio successo.

In occasione dell’evento E3 di giugno 2019, la folla è andata in delirio quando ha visto apparire sul palco il celebre attore Keanu Reeves , che è stato anche inserito da CD Projekt Red in un breve trailer del gioco. Ciò ha accresciuto ulteriormente l’hype dei giocatori di tutto il mondo, che non vedono l’ora di mettere le mani sul nuovo titolo di CD Projekt Red e di esplorare le strade di Night City.

Come partecipare al concorso

Sono soltanto otto parole, è un gioco da ragazzi! Beh, se siete di questa idea, non vi resta che rispolverare il vostro inglese e tentare la fortuna recandovi alla pagina del forum ufficiale di GOG.com dedicata al concorso . Ma non indugiate troppo: avete tempo fino alle 15 (ora italiana) di lunedì 15 giugno, dopodiché una “giuria selezionerà la risposta più creativa e unica”.

"Stiamo tutti aspettando con impazienza l'uscita di Cyberpunk 2077", ha affermato il team di GOG.com , "quindi divertiamoci un po’ sul forum! E che divertimento sarebbe senza un premio allettante in palio, giusto? Ora puoi vincere l'esclusiva scheda video Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition per aggiornare il tuo PC in tempo per l’uscita del gioco!".

Cyberpunk 2077 sarà disponibile su Xbox One, PC e PS4 a partire dal 17 settembre 2020 e successivamente a questa data verrà pubblicata una versione per Google Stadia.

