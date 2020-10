PS5, un nuovo capitolo di Dead Space potrebbe comparire durante l’evento di presentazione dell’11 giugno

La serie Dead Space è dormiente dal 2013, ma il celebre sci-fi survival horror potrebbe risvegliarsi con l’arrivo di PS5.

Antony Johnston, scrittore del primo Dead Space, ha scelto un post su Twitter per comunicare in modo velato ai fan della saga che durante l’evento streaming PS5 previsto in data 11 giugno potrebbe esserci un annuncio che riguarda Dead Space.

“Come alcuni di voi sapranno, sto lavorando su un nuovo videogioco da quasi due anni. Anche se le due cose non sono correlate, vi consiglio di guardare l’evento di lancio PS5 che verrà trasmesso questo giovedì. 🧐”

As some of you know, I’ve been working on a big videogame for almost 2 years now. In totally unrelated news, you should all watch the PS5 launch event on Thursday. 🧐June 9, 2020

Quando un utente Twitter incuriosito dal post ha chiesto maggiori informazioni a riguardo, Johnston ha replicato con un affermazione criptica che avrebbe potuto riguardare qualsiasi altro titolo.

Hint: you play a character having a really bad time https://t.co/yVvUwZVdS2June 10, 2020

Un'attesa mortale

Da mesi circolano ipotesi secondo le quali Sony starebbe lavorando su un nuovo capitolo del popolarissimo Silent Hill, ma lo sviluppatore Konami ha smentito fermamente ogni riferimento ad un eventuale seguito del gioco. Antony Johnston ha un ottimo curriculum come scrittore di titoli survival horror e in passato ha lavorato al titolo di Ubisoft Zombi U, oltre che al gioco d’azione in terza persona Binary Domain.