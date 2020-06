I migliori conti a zero spese e le migliori carte prepagate del 2020

Negli ultimi tempi, le banche tradizionali hanno mostrato il fianco ai nuovi mezzi di pagamento alternativi al contante, facendo fatica a tenere il passo delle aziende FinTech che, sfruttando l’enorme evoluzione tecnologica degli smartphone, stanno rivoluzionando le modalità di gestione delle finanze.

Lo svecchiamento del mondo della finanza non passa soltanto dall’abolizione delle estenuanti code allo sportello, ma anche da una riduzione notevole delle tempistiche dovute al fangoso iter burocratico tradizionale, nonché da un abbattimento dei costi come canoni annuali, imposta di bollo e commissioni varie.

I nuovi strumenti di pagamento alternativi al contante rendono la vita più semplice e, dati alla mano, gli strumenti di pagamento elettronico sono sempre più utilizzati, non solo per acquisti online ma anche in negozi fisici come supermercati, ristoranti, bar e molti altri.

La sicurezza è un aspetto chiave per le aziende FinTech, che si impegnano quotidianamente per garantire la protezione delle vostre transazioni attraverso una serie di funzionalità come la crittografia avanzata dei dati.

Al giorno d’oggi, un numero sempre maggiore di aziende mette a disposizione degli utenti strumenti di pagamento innovativi, ognuno caratterizzato da determinate peculiarità. Dunque, vediamo più da vicino quali sono le opzioni migliori su cui è possibile contare al momento.

I migliori strumenti di pagamento del 2020

La rivoluzione intelligente dei pagamenti

Invio e ricezione di denaro gratuiti

L’app non richiede la tecnologia NFC

Rimborso sulla spesa effettuata grazie al cashback

Satispay è un’azienda fondata da tre giovani imprenditori italiani, che hanno unito le loro forze con l’obiettivo di rendere i pagamenti smart. Grazie all’app Satispay è possibile inviare soldi ad amici e parenti, fare acquisti online, pagare bollettini ed effettuare ricariche telefoniche, senza la necessità di utilizzare denaro contante.

L’iscrizione a Satispay è totalmente gratuita e l’unica commissione aggiuntiva, pari a un euro, riguarda il pagamento di bollettini, avvisi pagoPA (pubblica amministrazione), bollo auto e moto. La piattaforma è caratterizzata da un forte abbattimento dei costi possibile grazie all'indipendenza del servizio dai circuiti tradizionali e all’efficienza del sistema messo in piedi dal team italiano.

Satispay mette a disposizione degli utenti il cosiddetto cashback, ovvero il rimborso immediato di una percentuale della spesa effettuata. La somma da restituire al cliente è stabilita a priori dall’esercente, il quale potrebbe sfruttare questa pratica come un’abile mossa di marketing.

Oltre alle già citate metodologie di utilizzo, vi ricordiamo che l’app di Satispay rende più semplici alcune operazioni di vita quotidiana che a volte possono risultare un po’ macchinose: basti pensare, ad esempio, alla raccolta delle quote di tutti i partecipanti a un regalo di gruppo.

Trasferire denaro senza frontiere

Trasferimento di denaro in tutto il mondo

Conversione di valuta in base al tasso medio di mercato

Carta di debito attiva su circuito Mastercard

TransferWise è un’azienda FinTech che vi permette di trasferire denaro in tutto il mondo senza dover pagare le esose commissioni imposte dalle banche tradizionali, grazie a un sistema di conversione della valuta basato sul tasso medio di mercato.

Il servizio mette a disposizione dei propri utenti (sia privati che business) una carta di debito, attiva su circuito Mastercard, che permette di eseguire pagamenti ovunque nel mondo e con ogni valuta.

Inoltre, grazie all’app TransferWise, avrete sempre a portata di mano le informazioni necessarie per effettuare o ricevere bonifici bancari e potrete finalizzare pagamenti con carta di debito o credito direttamente dal vostro smartphone o tablet. L’app è disponibile sia su Android (scaricabile tramite Google Play Store) che iOS (la troverete in App Store).

Tre milioni di utenti in tutto il mondo hanno deciso di affidarsi a TransferWise per trasferire denaro lungo le maggiori rotte finanziarie, consapevoli di poter contare su un servizio rapido, efficiente e conveniente, in quanto basato sull'assenza di commissioni per transazioni internazionali e tassi di cambio extra.

Giù i costi, su i servizi

Conto digitale al 100%

Il piano N26 Standard è totalmente gratuito

La soluzione ideale per i giovani e non solo

N26 è un conto bancario completamente digitale con carta di credito, che è possibile gestire direttamente dall’applicazione per smartphone (Android e iOS) e che permette di eseguire tutte le operazioni tipiche di un conto corrente tradizionale.

La carta N26 appartiene al circuito Mastercard e possiede un proprio IBAN, come un normale conto corrente. Tramite l’applicazione installabile su smartphone è possibile eseguire bonifici, ricevere accrediti ed effettuare pagamenti presso i numerosi esercizi commerciali convenzionati.

Esistono diverse tipologie di conto corrente: N26 Standard è totalmente gratuito ed è attivabile in pochi minuti, mentre N26 Business è la soluzione fatta su misura per le aziende che mette a disposizione dei clienti una carta Business Mastercard provvista di un cashback dello 0,1% sugli acquisti effettuati.

N26 è una carta prepagata a costo zero particolarmente indicata per un pubblico giovane e per coloro che non possono contare su entrate fisse. È esente dall’imposta di bollo fino ad una giacenza media di €5000 e non presenta nessuno dei costi fissi delle banche tradizionali, rivelandosi un’ottima scelta nel mondo dei conti correnti online.

La carta di credito per chi viaggia

Possibilità di creare carte di credito virtuali

App per smartphone semplice e completa

Assicurazione medica per i viaggi all’estero

La carta Revolut è accettata in tutto il mondo, è gratuita al 100% ed è l'ideale per chi è solito viaggiare molto, ma anche per fare acquisti online in totale sicurezza. L’attivazione e l’utilizzo di una carta Revolut sono a costo zero e le commissioni da pagare sono ridotte all’osso.

Revolut conta otto milioni di clienti in tutto il mondo che hanno scelto di aderire a uno dei tre piani tariffari disponibili: Standard, Premium e Metal. Il piano Premium, che ha un costo di otto euro al mese, pensa anche alla vostra salute in quanto include un’assicurazione medica.

L’app Revolut vi permette di creare delle carte virtuali, allo scopo di non dover temere particolari pagamenti in favore di siti che vi sembrano poco sicuri o che hanno scarsi feedback. In questo modo, non correrete il rischio di vedere il vostro conto prosciugato.

Infine, Revolut Business è l'offerta pensata per le aziende. Tra le molte funzionalità citiamo la possibilità di creare carte di credito dedicate ai singoli dipendenti e di associare all’app software tipici del mondo del lavoro (come Slack, Zapier, XERO e altri ancora), in modo da avere un monitoraggio delle operazioni a 360 gradi.

Esclusività, comfort e servizi di lusso

Ottimo servizio di Banking Concierge

Disponibile soltanto su iOS

Possibilità di richiedere una carta di credito

Buddybank è un progetto di Unicredit nato nel 2016 in seguito alla richiesta degli utenti di un conto bancario che si potesse gestire completamente tramite smartphone. Il servizio consente di instaurare un canale di comunicazione diretto tra l’app e la vostra banca.

La versione Base del conto corrente Buddybank è completamente gratuita ma, a nostro avviso, il vero punto forte della piattaforma è rappresentato dal piano Buddybank Love, che mette a disposizione degli utenti un servizio di Banking Concierge davvero molto comodo.

Potrete iniziare una chat in tempo reale con il vostro concierge in qualunque momento della giornata e trovare la soluzione alle richieste più svariate, come prenotare una camera d’albergo, ottenere consigli sui migliori ristoranti della zona, acquistare biglietti per un concerto e, addirittura, ricevere aiuto con una lingua straniera nel caso vi troviate all’estero.

Buddybank è consigliata a tutti coloro che vogliono aprire un conto corrente smart senza perdere tempo con la burocrazia e agli utenti che possiedono un iPhone, iPad o iPod touch che non vogliono smettere di utilizzare il servizio di pagamento Apple Pay.