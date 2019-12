Buddy Bank, il conto corrente sul tuo iPhone

BuddyBank è un ente bancario online, che dà la possibilità di gestire il proprio conto e comunicare con la banca tramite l’app; il servizio è disponibile solo per utenti iPhone. Questa decisione, abbastanza inusuale, rende il conto corrente riservato agli utenti Apple e offre delle caratteristiche aggiuntive veramente interessanti.

Tutti utilizzano Siri e gli assistenti vocali per avere delle informazioni, Buddy Bank offre ai suoi utenti lo stesso servizio offrendo un assistente molto simile sempre pronto ad aiutare gli utenti nelle loro richieste finanziarie.

BuddyBank è un progetto di Unicredit nato nel 2016 e basato su una start up, in seguito all’esigenza di contrastare il mercato, dopo il boom delle banche online e l’incessante diffusione dei pagamenti smart.

In seguito alla richiesta degli utenti di un conto bancario che si potesse gestire solo su smartphone, UniCredit ha deciso di creare un’app fatta ad hoc per i dispositivi Apple. La società detiene il primato come prima banca Italiana a offrire la piena compatibilità con il servizio di Apple Pay, il metodo di pagamento creato da Apple e utilizzabile sui suoi dispositivi.

Cos’è BuddyBank?

BuddyBank è un ente bancario Online, è possibile gestire il proprio conto e comunicare con la banca tramite l’app e il servizio è disponibile solo per utenti iPhone.

All’interno dell’app la comunicazione con l’ente bancario, come sottolineato dall’azienda è di tipo “conversazionale”, ovvero totalmente diversa rispetto ai tradizionali sportelli che caratterizzano tutte le banche fisiche, ed è improntata sulla chat con un operatore o l’assistente virtuale.

BuddyBank è destinata a un pubblico giovane che desidera fare tutto dal suo smartphone, offrendo dei servizi molto interessanti, che attirano subito l’attenzione dei possibili clienti.

Il conto in questione come già detto in precedenza è completamente gratuito, e ha dalla sua parte il vantaggio di essere affiliato a UniCredit, un grande istituto bancario italiano. La garanzia di UniCredit e la ormai consolidata fama di Apple creano un'accoppiata perfetta per una banca sicura e conveniente.

BuddyBank: Come funziona

Durante la presentazione, l’AD del servizio ha voluto riassumere tutti i concetti con semplici parole che si fa prima a mettere in pratica che capire: “Buddy Bank offre un conto corrente modulare, prestiti istantanei, carta di debito basata su circuito Mastercard, carta di credito World Elite Black, servizi di Apple Pay e un servizio di messaggistica 24/7 di Concierge per esigenze bancarie e lifestyle accessibili tramite chat e messaggi vocali”.

Per capire il funzionamento del servizio basta andare nell’app di Buddy Bank aprire un conto: tutti i passaggi verranno svolti all’interno dell’app, senza il bisogno di rivolgersi a una filiale. Dopo aver aperto il conto avrete accesso a molti altri vantaggi tra cui la richiesta della carta di credito Buddy Bank World Elite o la richiesta di un prestito. Quest’ultima operazione è un vantaggio esclusivo che pochissime banche online offrono.

Tutti questi servizi di base, messi a disposizione dell’utente sono disponibili sull’app e sono gratuiti:

È possibile accedere ad altri servizi esclusivi ma è necessario iscriversi al servizio aggiuntivo Buddy Bank Love che approfondiremo nel dettaglio nei paragrafi seguenti.

Buddy Bank: Costi di gestione

Come abbiamo già accennato all’inizio, il conto corrente di Buddy Bank è completamente gratuito se si desidera la versione Base. Se invece si vuole usufruire dei servizi aggiuntivi è necessario aderire al servizio di Buddy Bank Love che vi darà accesso ad una serie di funzioni avanzate a pagamento.

Il conto corrente Base di Buddy Bank

Il conto corrente in versione Base di Buddy Bank segue il principio della società offrendo tutti i servizi gratuitamente e la possibilità di gestire il proprio conto interamente da smartphone senza costi aggiuntivi (salvo l’imposta di bollo prevista dalla normativa vigente).

Quali sono le funzioni gratuite di Base?

Bonifici SEPA ordinari gratuiti

Concierge bancaria 24/7/365

Nessuna commissione di prelievo da tutti gli ATM del Gruppo UniCredit nel mondo

Canone annuo della carta di debito internazionale compreso

Versamenti contanti su ATM evoluti UniCredit gratuiti

Ricariche telefoniche, bollettini e altri pagamenti (es. CBILL, pagoPa, F24, bollo auto e moto, MAV/RAV/REP).

Se si desidera effettuare un upgrade e richiedere la carta di credito Mastercard World Elite, il costo annuale del servizio sarà di €80 mentre sarà gratuita l’emissione della carta.

Ovviamente data la sola compatibilità con iPhone, tutte le carte di credito sono completamente supportate ed ottimizzate per i servizi di Apple Pay.

Il conto corrente premium di Buddy Bank: “Love”

Il servizio esclusivo di Buddy Bank Love consiste in un sistema di assistenza personale dei clienti attraverso un concierge. Questo servizio è affidato proprio alla società Londinese “Quintessentially” che da ormai quasi 20 anni si mette al servizio di tutti i suoi clienti per soddisfare le richieste più disparate. Il concierge sarà sempre al servizio degli utenti “Love”, per soddisfare ogni richiesta, dalle prenotazioni delle camere d’albergo, ai consigli sui ristoranti migliori della zona, per arrivare fino all’acquisto e la prenotazione per un concerto o uno spettacolo a teatro.

Quali sono le funzioni aggiuntive del piano Love?

Zero commissioni di prelievo in tutti gli ATM del mondo

Costo annuale della carta di credito Buddy Bank World Elite Mastercard

Bonifici istantanei senza commissioni

Servizio di di concierge gestito da Quintessentially

Al momento è possibile attivare il servizio Buddy Bank Love a €9,90 al mese (anziché €14,90 al mese). È possibile disattivare in qualsiasi istante il piano Love attraverso l’app di Buddy Bank, mantenendo comunque tutte le funzionalità comprese nel piano base e tornando al servizio completamente gratuito senza costi mensili.

Se aprirete un conto entro il 31/12/2019 sarà incluso anche l’abbonamento per un anno al servizio musicale di Tidal Premium

BuddyBank: a chi è destinata?

La banca online e startup di UniCredit è stata presentata sul mercato ormai da qualche anno, ma grazie a tutti i vantaggi smart che offre per i suoi utenti e la possibilità di fare tutte le operazioni seduti comodamente in poltrona, ha conquistato una grossa fetta di mercato e utenza. La collaborazione con Apple ha permesso a Buddy Bank di creare un prodotto esclusivo, con tanti vantaggi gratuiti e a pagamento; dando all’utente la possibilità di scegliere se utilizzare il conto in modo totalmente gratuito o scegliere la modalità premium, pagando un canone mensile veramente irrisorio, in confronto ai servizi che offre.

Buddy Bank è consigliata a tutti coloro che vogliono aprire un conto online smart senza perdere tempo con la burocrazia e le cartacce, coloro che utilizzano quotidianamente iPhone e desiderano pagare con i servizi di Apple Pay senza nessun tipo di problema.