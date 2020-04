TransferWise: cos’è, come funziona, vantaggi, costi e sicurezza

Se anche tu sei stanco di pagare le elevate spese di commissione richieste dalla tua banca per effettuare bonifici all’estero, Transferwise è il servizio fatto apposta per te. Si tratta di una piattaforma che si occupa di trasferimenti di denaro online, permettendoti di ottenere un risparmio sulla singola transazione fino a otto volte superiore rispetto a una comune banca.

TransferWise ha apportato una vera e propria rivoluzione nel mondo digitale, rendendo più semplice la vita a tutti coloro che, per necessità lavorative o altri motivi, sono soliti trasferire denaro all’estero molto spesso.

Ciò è reso possibile grazie a un sistema intelligente che si occupa della conversione della valuta basandosi sul tasso medio di mercato, ovvero il valore esattamente a metà strada tra domanda e offerta di una valuta, che è in costante cambiamento e che può essere consultato anche presso fonti indipendenti quali Google, XE e Yahoo Finance.

Con TransferWise non dovrai più preoccuparti delle tradizionali commissioni bancarie e potrai risparmiare una buona parte del denaro da trasferire. Avrai a disposizione un conto senza frontiere, che ti permetterà di muoverti con agilità tra oltre 40 valute di tutto il mondo e di effettuare facilmente pagamenti all’estero comodamente con la tua carta di debito TransferWise (che opera su circuito Mastercard).

Ma ora bando alle ciance, vediamo più nel dettaglio tutti i servizi che TransferWise mette a disposizione dei propri clienti.

Apri il tuo account Transferwise senza spese TransferWise è il servizio per il trasferimento di denaro all’estero che stavi aspettando! È giunto il momento di dare un taglio alle commissioni extra imposte dalle banche tradizionali: con TransferWise, la conversione della valuta si basa sempre sul tasso medio di mercato, l’esatto anello di congiunzione tra domanda e offerta. Inizia a risparmiare fin da subito: registrati gratuitamente e apri il tuo nuovo conto TransferWise, semplicemente cliccando sul link qui sopra. Vedi offerta

Come funziona

TransferWise è una piattaforma online che ti permette di inviare, ricevere e spendere denaro nel mondo. Con un conto TransferWise, puoi inviare denaro all'estero, ricevere pagamenti in altre valute e fare acquisti con la carta di debito TransferWise.

Iscrivendoti a TransferWise otterrai, con un solo click, gli estremi bancari necessari a trasferire denaro in tutto il mondo a zero commissioni, come un IBAN europeo, un sort code britannico, un routing number statunitense e altri ancora.

(Image credit: transferwise)

Ti starai sicuramente chiedendo come sia possibile un abbattimento dei costi di commissione pari a otto volte in più rispetto a una banca tradizionale. La risposta è semplice: TransferWise non effettua un trasferimento diretto di fondi dal mittente al destinatario, ma utilizza i diversi pool di pagamento presenti sulla rete di utenza per effettuare le transazioni sotto forma di bonifico bancario locale.

Tale pratica risulta molto vantaggiosa e, unita all’applicazione del tasso medio di mercato, permette una notevole riduzione dei costi rispetto ai tradizionali bonifici bancari internazionali offerti dalle banche.

Dunque, TransferWise ti consente di gestire denaro in più di 50 valute differenti e di effettuare conversioni tra queste in pochi click, mentre sei in viaggio o nei momenti in cui il tasso di cambio è particolarmente favorevole.

Puoi attivare gratuitamente il tuo conto online TransferWise cliccando su questo link. Ti basterà completare i pochi e semplici passi della fase di registrazione (per velocizzare il processo, potrai accedere anche con account Facebook, Google o Apple, senza dover inserire i tuoi dati da zero) per poter iniziare a inviare e ricevere denaro in tutto il mondo.

TransferWise per Business

TransferWise non è rivolto soltanto a utenti privati, ma ha anche un occhio di riguardo verso il mondo aziendale. TransferWise per Business è un conto multivaluta online gratuito, che ti permette di trasferire denaro e fare acquisti in tutto il mondo al tasso di cambio reale. Potrai utilizzarlo anche per saldare fatture, aggiornare l’inventario e gestire le buste paga dei tuoi dipendenti. Il servizio è disponibile in oltre 70 paesi e ha costi circa 14 volte inferiori rispetto a PayPal, che offre tassi di cambio più elevati.

Per creare il tuo profilo TransferWise per Business ci vorranno soltanto pochi click: ti basterà inserire alcuni dettagli della tua azienda e, una volta ricevuta la conferma degli stessi, potrai inviare denaro e ordinare la tua carta di debito. Per iniziare, clicca qui. Ti lasciamo un video di seguito per saperne di più.

La API aperta di TransferWise ti consente di connettere il tuo conto con gli strumenti del tuo business: ciò significa che puoi automatizzare i pagamenti ed i flussi di lavoro, in modo da dare libero sfogo alla tua creatività e rendere la tua attività flessibile ed incline a nuovi miglioramenti.

TransferWise è compatibile con Xero e altre piattaforme di contabilità online; dunque, è possibile connettere i tuoi account per sincronizzare e tenere traccia dei tuoi movimenti finanziari.

La carta TransferWise

TransferWise mette a disposizione dei propri utenti (sia privati che business) una carta di debito, attiva su circuito Mastercard; in questo modo, sarà più semplice effettuare pagamenti in qualsiasi valuta ed ovunque, senza preoccuparsi di commissioni nascoste.

(Image credit: transferwise)

Ottenere la carta TransferWise è molto semplice e ti basterà seguire i pochi passi presenti in questa guida:

Apri un conto TransferWise , registrandoti al seguente indirizzo https://bit.ly/2RWRt2D . Scegli la valuta iniziale e ricorda che potrai attivarne altre in seguito. Il tuo conto e tutte le valute saranno connesse alla tua carta di debito.

, registrandoti al seguente indirizzo . Scegli la valuta iniziale e ricorda che potrai attivarne altre in seguito. Il tuo conto e tutte le valute saranno connesse alla tua carta di debito. Ordina la tua carta di debito TransferWise . Per ordinare la tua carta, potrai visualizzare la relativa opzione, cliccando su "Carta di debito" dal sito o su "Conto" dall'app mobile.

. Per ordinare la tua carta, potrai visualizzare la relativa opzione, cliccando su "Carta di debito" dal sito o su "Conto" dall'app mobile. Attiva la tua carta TransferWise . Non appena avrai ricevuto la carta, attivala inserendo il codice di 6 cifre che trovi nella parte anteriore, immediatamente al di sotto del tuo nome, nella sezione “Carta di Debito” della tua pagina personale, cliccando su “Aggiungi i tuoi dati”.

. Non appena avrai ricevuto la carta, attivala inserendo il codice di 6 cifre che trovi nella parte anteriore, immediatamente al di sotto del tuo nome, nella sezione “Carta di Debito” della tua pagina personale, cliccando su “Aggiungi i tuoi dati”. Operazione conclusa! Adesso sei pronto per fare acquisti ovunque nel mondo senza preoccupazioni.

Con la carta TransferWise potrai effettuare un gran numero di operazioni gratuitamente e potrai contare sulla trasparenza del tasso di cambio reale. Avrai la possibilità di dedicarti allo shopping online e la tua sicurezza sarà ulteriormente rafforzata dal protocollo 3D Secure di Mastercard, che consiste nella ricezione di un codice di verifica tramite app TransferWise, SMS o chiamata, per approvare le transazioni online.

Inoltre, potrai prelevare contanti presso ogni sportello ATM del circuito Mastercard mentre sarai in giro per il mondo. Nel caso avessi difficoltà a trovare il bancomat più vicino a te, potrai utilizzare l’app MasterCard Nearby per rendere più agevole la ricerca.

L'app TransferWise

TransferWise mette a disposizione dei propri clienti una mobile app per iPhone, iPad e dispositivi Android. L’applicazione ti consente di inviare denaro all'estero da qualsiasi luogo, a patto che si disponga di una connessione Internet.

(Image credit: transferwise)

Potrai monitorare in tempo reale lo stato della tua transazione e decidere anche di annullare un dato trasferimento di denaro. Grazie all’app di TransferWise, avrai sempre a portata di mano le informazioni necessarie per effettuare o ricevere bonifici bancari e potrai effettuare pagamenti con carta di debito o credito direttamente dal tuo smartphone o tablet.

Queste sono solo alcune delle tante funzionalità dell’app TransferWise: infatti, potrai compilare i tuoi bonifici in maniera più rapida con gli estremi dei destinatari salvati in rubrica, pagare tramite Apple Pay (iOS) e Google Pay (Android) e salvaguardare la tua sicurezza con l’autenticazione a due fattori.

L’app TransferWise è scaricabile da Apple Store (iOS) e Google Play Store (Android); ti consigliamo di verificare con frequenza la disponiblità di nuovi aggiornamenti, poiché il servizio è in continua evoluzione.

Per poter utilizzare l’app, dovrai completare la breve fase di registrazione, a cui puoi accedere tramite questo link.

Vantaggi

Come accennato in precedenza, TransferWise è la scelta migliore per chiunque desideri risparmiare sui costi di commissione legati alle transazioni di denaro in tutto il mondo. D’altronde, a chi non farebbe comodo un risparmio di circa otto volte superiore rispetto ai tassi bancari tradizionali?

Il maggior vantaggio nell'uso del conto TransferWise rispetto ai conti bancari tradizionali risiede nell'assenza di commissioni per transazioni internazionali o tassi di cambio extra. Potrai inviare, ricevere e convertire diverse valute in un unico conto, sempre al tasso di cambio reale, in modo da garantire un’alta soglia di trasparenza.

Tre milioni di utenti in tutto il mondo si affidano a TransferWise per trasferire denaro lungo le maggiori rotte finanziarie, consapevoli di poter contare su un servizio non solo conveniente ed efficace, ma anche rapido: i pagamenti internazionali in Europa vengono erogati entro 24 ore, rispetto ai 3-7 giorni richiesti da una banca tradizionale. In molti casi, il trasferimento di fondi avviene in maniera istantanea e il destinatario può disporre del denaro ricevuto sul proprio conto dopo pochi secondi dall’invio.

Costi

La maggior parte dei servizi che TransferWise offre ai propri clienti è totalmente gratuita. Infatti, i costi di registrazione e gestione del conto sono pari a zero.

Con TransferWise avrai l’opportunità di depositare denaro sul tuo conto in più di 50 valute, avere coordinate bancarie personali per Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, Polonia ed Eurozona e inviare denaro da un saldo ad un altro senza sborsare neanche un centesimo di spese di commissione.

Gli unici costi previsti da TransferWise riguardano i trasferimenti di denaro; questi non sono fissi, ma variabili e dipendono da tre fattori:

L'importo che invii. In questo caso, la commissione applicata da TransferWise è direttamente proporzionale alla quantità di denaro inviata. Si tratta di una percentuale dell’importo inviato che varia da valuta a valuta e che è di modesta entità nel caso di un invio di una piccola somma di denaro.

In questo caso, la commissione applicata da TransferWise è direttamente proporzionale alla quantità di denaro inviata. Si tratta di una percentuale dell’importo inviato che varia da valuta a valuta e che è di modesta entità nel caso di un invio di una piccola somma di denaro. Il metodo di pagamento. Questo fattore dipende dal paese in cui invii denaro ed è visibile in tempo reale al momento della stesura dell’ordine di pagamento.

Questo fattore dipende dal paese in cui invii denaro ed è visibile in tempo reale al momento della stesura dell’ordine di pagamento. Il tasso di cambio. Tutti i tuoi trasferimenti di denaro si baseranno sul tasso medio di mercato, lo stesso utilizzato negli affari interbancari, che ti assicurerà un notevole risparmio. Inoltre, siccome il tasso medio di mercato è in costante fluttuazione, avrai la possibilità di congelare il tasso di cambio vigente al momento della creazione del trasferimento (tale tasso ti verrà garantito nel caso della ricezione del pagamento entro 24/48 ore).

Fare acquisti tramite la carta di debito TransferWise è gratuito. Nel caso non avessi un saldo attivo sufficiente a portare a termine una transazione in una determinata valuta, è prevista una piccola commissione di conversione, tipicamente compresa tra lo 0,24% e il 3,69%.

Facciamo presente che, in caso di shopping online, il venditore potrebbe addebitare una propria commissione di conversione. Per evitare che ciò accada, basterà far presente al venditore la volontà di ricevere l'addebito nella valuta che si preferisce.

Per quanto riguarda i costi di prelievo da bancomat, potrai ritirare un massimo di €230 (o l’equivalente in altre valute) ogni mese, soltanto qualora la valuta da prelevare sia già presente sul tuo conto; in caso contrario, sarà applicata una commissione del 2%.

Ad ogni modo, ricorda sempre di scegliere la valuta locale del paese in cui si trova il bancomat (ad esempio, se ti trovi in Italia, seleziona EUR); questo ti metterà al sicuro da eventuali sovrapprezzi relativi al tasso di cambio.

TransferWise è sicuro?

La risposta è sì per oltre 6 milioni di clienti di 71 paesi che hanno utilizzato TransferWise dal 2011 a oggi. L’azienda è costantemente al lavoro per proteggere la proprio clientela e il loro denaro.

Per poter garantire un servizio di trasferimento fondi sicuro su scala mondiale, TransferWise è un istituto di valuta elettronica (Electronic Money Institution) che opera in conformità a tutte le normative vigenti nei vari paesi in cui opera, dalla FCA (UK Financial Conduct Authority) nel Regno Unito alla FinCen negli Stati Uniti.

TransferWise è obbligata, per legge, a proteggere il denaro dei propri clienti affidandolo a un'istituzione finanziaria a basso rischio, ovvero la banca internazionale britannica Barclays in Europa e la multinazionale di servizi finanziari Wells Fargo negli Stati Uniti.

TransferWise utilizza la crittografia HTTPS, ovvero un protocollo per la comunicazione sicura attraverso la rete Internet, e il metodo di autenticazione a due fattori per proteggere tutte le transazioni degli utenti e mantenere sempre elevato il tasso di sicurezza.

È presente un team in carne ed ossa che supervisiona ogni transazione e si occupa di confermare l’identità di ciascun cliente. Questa squadra di supervisori è stata sottoposta da TransferWise a diversi mesi di corsi di formazione ed è preparata al meglio per garantire che il denaro dei clienti resti sempre al sicuro.