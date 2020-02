Nvidia RTX 2080 Ti edizione Cyberpunk 2077. Esiste davvero ma non potete averla

La misteriosa GPU di Nvidia a tema Cyberpunk 2077, recentemente annunciata , è stata svelata al pubblico. Purtroppo, però, la scheda grafica potrebbe risultare abbastanza deludente per alcuni, in quanto non si tratta un modello nuovo e, inoltre, non sarà possibile acquistarne una.

La scheda è semplicemente una GeForce RTX 2080 Ti (sembra che sia basata sul design della founders) decorata con i colori e il logo di Cyberpunk 2077. A dire il vero, la scheda sembra piuttosto bella, ma non è la GeForce RTX 2080 Ti Super che alcuni si aspettavano di vedere e di cui abbiamo sentito più volte parlare .

L'altro punto da tenere a mente è che non sarà possibile acquistare una di queste schede: Nvidia ne ha realizzate solo 77, quindi si tratta di un'edizione molto limitata, e queste verranno distribuite ai vincitori di un concorso a premi selezionati a caso.

Ecco il tweet con cui Nvidia ha annunciato il concorso:

Introducing the GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition. We made 77 for our community.Want one? Here's how:1. RT this video.2. Tag a gamer who is as excited as you about Cyberpunk 2077 in the replies with #RTXOn3. If selected, you BOTH win these limited edition GPUs! pic.twitter.com/IG2BZZCZ6HFebruary 17, 2020

Come spiega Nvidia nel tweet qui sopra, quello che dovete fare per provare a vincere una delle 77 GPU è ritweettare il video di cui sopra, taggando un amico che non veda l’ora che esca Cyberpunk 2077, e inserire l’hashtag #RTXOn. In alternativa, come chiarito nel post del blog , si può andare sulla pagina GeForce di Instagram o di Facebook , e mettere "mi piace" o commentare con #RTXOn i post riguardanti il concorso.

Doppio piacere

Notate che sia voi stessi che l'amico che avete taggato vincerete una GPU, come evidenziato nel tweet, il che è senz'altro una gran bella cosa.

In realtà sono state realizzate ben 200 schede grafiche appartenenti a questa edizione limitata, e a quanto pare, ci saranno altri omaggi, con l'RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition che apparirà anche nelle aste di beneficenza (così alcuni potrebbero alla fine avere la possibilità di fare un'offerta per una di queste GPU, anche se non appariranno mai sugli scaffali dei negozi).

Potete controllare qui i termini e le condizioni complete del concorso, a cui è possibile partecipare fino alla fine di febbraio (la data di chiusura del concorso è prevista alle ore 17:00 del 28 febbraio per la precisione).

Da quanto si può vedere su Twitter al momento della scrittura di questo articolo, il concorso di Nvidia sembra aver ottenuto l'effetto desiderato, con #RTXOn che fa tendenza con circa 295000 tweet in Italia (attualmente più di #coronavirus).