Nvidia sta lavorando a una GPU forse dedicata ai fan di Cyberpunk 2077

Nvidia starebbe per rilasciare una nuova scheda video e il web è già pieno di speculazioni su cosa potrebbe essere. Sembra però abbastanza chiaro che potrebbe trattarsi di una scheda grafica dedicata al gioco Cyberpunk 2077, forse in edizione limitata.

Nvidia ha risposto a un post della pagina ufficiale di Cyberpunk su Twitter, pubblicando un'immagine sfocata di una GPU che ha chiaramente la stessa colorazione giallo neon utilizzata dal sito web del gioco Cyberpunk 2077.

Hey @NvidiaGeForce, what do you think about making a limited edition #Cyberpunk2077 GPU?February 16, 2020

La misteriosa scheda grafica sembra avere lo stesso design dei prodotti GeForce RTX attualmente disponibili. Considerando il "continuate a seguirci" del tweet e il fatto che abbiamo un'immagine reale, è probabile che la nuova scheda video sia basata sulla serie RTX 20 e che potrebbe arrivare presto.

Molti utenti credono che potrebbe trattarsi della GeForce RTX 2077. Se fosse vero, la nomenclatura della scheda sarebbe perfetta, in quanto andrebbe a coincidere con il nome del gioco. La scheda potrebbe essere sostanzialmente una RTX 2070 o una 2070 Super leggermente potenziata.

Potrebbe forse però trattarsi solo di una scheda caratterizzata da un design diverso fornita in bundle con il gioco Cyberpunk 2077.

RTX 2080 Ti Super?

Tutto quello che sappiamo in questo momento non è confermato da nessuna parte, ma un’altra interessante teoria è che la scheda potrebbe avere le specifiche tecniche della RTX 2080 Ti Super, non ancora annunciata. La RTX 2080 TI Super potrebbe servire per contrastare la "Nvidia Killer" di AMD, che uscirà entro la fine dell'anno forse proprio in concomitanza con il gioco Cyberpunk 2077.

Se la RTX 2080 TI Super esistesse veramente, le indiscrezioni l’hanno identificata come una GPU dalle prestazioni incredibili, con 4.608 core CUDA e una larghezza di banda a 16 Gbps.

Un’altra possibilità è che potrebbe trattarsi di una scheda RTX 3000 di nuova generazione, ma questo è altamente improbabile. Sarebbe infatti strano vedere Nvidia annunciare la nuova linea di prodotti in questo modo. Mai dire mai, dal momento che questa GPU potrebbe essere qualsiasi cosa.

In tutto questo, abbiamo la certezza solo di quale sarà il design della scheda, che riprende i colori di Cyberpunk 2077. Nvidia ha già fatto questo genere di cose in passato con la Titan XP, creando una versione della scheda dedicata a Star Wars .

Dobbiamo solo aspettare e vedere cosa succederà, ma come abbiamo già detto questo teaser ci dà sicuramente l'impressione che non dovremo attendere molto. Anzi, forse potremmo scoprire di più all'imminente GTC di marzo.

