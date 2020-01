AMD Radeon RX 5950XT individuata nuovamente, ‘Nvidia killer’ in arrivo?

AMD è in procinto di rilasciare una nuova GPU Navi di fascia alta, e, se i rumor del mondo delle schede grafiche sono corretti, sarà chiamata Radeon RX 5950XT.

Videocardz ha individuato un tweet di Komachi, uno dei divulgatori più costanti di Twitter, che indica un gruppo di schede grafiche registrate nella EEC (Commissione Economica dell’Eurasia) da Afox.

[EEC] Radeon RX 5950XT, Radeon RX 5950, Radeon RX 5900,Radeon RX 5800 XT https://t.co/gTHD288q3wJanuary 14, 2020

Come potete vedere lo schieramente di GPU Navi vede in cima la RX 5950XT, seguita dalla RX 5950. Sono presenti anche le schede Radeon RX 5900 e RX 5800 XT.

Afox è uno dei produttori di GPU tra i meno conosciuti, ma ha una buona quantità di schede video appartenenti a una fascia di prezzo abbordabile. Un produttore di cui avrete senz’altro sentito parlare (Sapphire) ha invece registrato il nome di questi prodotti nella EEC ancora a giugno 2019.

Sapphire ha infatti registrato questi e molti altri nomi di prodotti, molti dei nomi erano probabilmente dei “segnaposto”, ossia dei nomi registrati preventivamente nel caso AMD avesse realizzato delle GPU con quei nomi.

È anche plausibile l’ipotesi che Sapphire abbia registrato così tanti nomi di prodotti semplicemente per depistare i consumatori più attenti, mescolando quindi i nomi reali con quelli fittizi.

Afox ha invece registrato quattro modelli Navi di fascia alta, come già menzionato. Il che è senz’altro interessante, anche se potrebbe trattarsi di una registrazione speculativa anche in questo caso.

Nvidia killer in arrivo?

La Radeon RC 5950 XT sembra essere il modello che entrambe le registrazioni all’EEC hanno in comune, le tempistiche sono abbastanza interessanti, in quanto recentemente l’amministratore delegato di AMD ha dichiarato, sottolineandone l’importanza, che è in arrivo una nuova GPU di fascia alta definita “Nvidia killer”. Questo insieme di circostanze suggeriscono che potrebbe essere in arrivo già quest’anno.

Le speculazioni precedenti sostenevano che il rilascio della nuova serie di GPU Navi sarebbe stata circa a metà 2020, forse, quindi, le recenti registrazioni all’EEC potrebbero stare ad indicare la possibilità che la nuova “Nvidia killer” esca prima del previsto quest’anno.

Non dovremmo comunque lasciarci prendere troppo dall’entusiasmo, in quanto queste indiscrezioni potrebbe essere prive di qualunque significato rilevante. Specialmente se si considera il fatto che Afox non produce alcuna scheda video di fascia alta, concentrando la propria offerta su prodotti più mainstream (la GPU più potente presente nel loro catalogo è la RTX 2070).

La speranza è comunque l’ultima a morire, sarebbe infatti l’ideale per AMD rilasciare questa nuova serie di GPU prima che Nvidia si sposti sulla sua nuova generazione di prodotti.