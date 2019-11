Navi 23: ecco la scheda grafica con cui AMD vuole battere Nvidia nel 2020

Anche se AMD sta avendo un buon successo nel suo confronto con Nvidia nel settore delle schede grafiche, alcune indiscrezioni indicano che l'azienda stia lavorando su due nuove schede grafiche di fascia alta, Navi 21 e Navi 23, con cui andare all'assalto del modello top di Nvidia, la RTX 2080 Ti.

Secondo RedGamingTech, una fonte vicina ad AMD e piuttosto affidabile ha rivelato che l'azienda definisce la Navi 23, che dovrebbe essere lanciata a metà 2020 come la ‘Nvidia killer’.

Se la notizia è vera, dimostra quanta fiducia abbia AMD nei suoi mezzi. Purtroppo però la fonte non indica i motivi per cui questa nuova scheda grafica dovrebbe essere una ‘Nvidia killer’. Potrebbe esserlo per le prestazioni, il prezzo (da sempre un punto di forza AMD) o per entrambe le cose.

La guerra delle schede grafiche diventa bollente

Secondo questa fonte, AMD punta molto sulla Navi 23 GPU, che si baserà probabilmente sull'architettura RDNA 2.0. Con la prima generazione di RDNA, AMD ha realizzato una scheda per giocare da 7nm con un miglioramento del 25% rispetto alle precedenti schede da 14nm.

A RedGamingTech risulta che le nuove schede sanno compatibili con il ray tracing il che non sorprende visto che AMD non vuole che Nvidia monopolizzi il mercato in quel settore.

Sia la Xbox Scarlett che la PS5 avranno il ray tracing, e visto che entrambe saranno modelli di AMD, la conclusione è che il ray tracing ci sarà.

La stessa fonte rivela che il CEO di AMD Lisa Su vuole superare Nvidia nel fatturato in quanto non riesce ancora a superare le schede top SKU di Nvidia.”

Si tratta di anticipazioni molto interessanti che devono solo venire confermate e più in generale ci piace l'idea della competizione che ci sarà nel 2020 quando anche Intel entrerà nel settore delle schede grafiche con la Intel Xe GPU.