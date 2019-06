AMD Navi, molte GPU diverse in arrivo

Diverse schede grafiche AMD sono apparse su una certificazione leakata alla Radio Research Agency in Corea del Sud, segnalando potenzialmente diverse GPU per gaming.

Sappiamo già che le Navi di AMD sono reali, infatti sono state presentate al Computex 2019. Tuttavia, all'evento è stata presentata solo la serie Radeon RX 5700. La certificazione, intercettata dal sito sudcoreano Hardware Battle, indicherebbe che ce ne saranno cinque.

I migliori PC da gaming diventeranno ancora più potenti

Non dovrebbe essere una grande sorpresa, infatti le schede grafiche AMD raramente escono come prodotti singoli (escludendo la AMD Radeon VII). Quindi la prossima settimana all'E3 2019 è più probabile che vedremo una linea completa di GPU AMD Navi, piuttosto che un prodotto singolo. Come minimo, ci aspettiamo di vederne due.

Predire il futuro

Una delle parti più strane del keynote di AMD al Computex è che ha paragonato le nuove GPU Navi alle Nvidia GeForce RTX 2070, invece che alle RTX 2080. Comunque, se questa certificazione è affidabile e ci saranno più GPU, è possibile che vedremo schede grafiche di fascia alta la prossima settimana?

Soprattutto prendendo in considerazione che uno dei punti di forza delle GPU AMD Navi saranno le performance migliorate grazie al PCIe 4.0, ha senso pensare che saranno prodotti di fascia alta. Perché investire così tanto per questa impressionante nuova generazione, se non per entrare in competizione con i prodotti di fascia alta sul mercato?

Dubitiamo che AMD voglia presentare l'intera linea in una volta sola all'E3, ma sicuramente vedremo il Team Red presentare la Radeon RX 5700 insieme a una RX 5800 la prossima settimana. Il prodotto di qualità più alta sicuramente attirerà di più l'attenzione, e avrebbe senso che AMD lo abbia tenuto in serbo per la fiera di videogiochi più importante dell'anno.

In più, sappiamo già che Nvidia ha in mente qualcosa di ''Super'', e si dice che sarà del filo da torcere alle Navi all'E3. La fiera di videogiochi della prossima settimana, che tradizionalmente è incentrata sui software, ha tutta l'aria di diventare più una battaglia tra hardware, e noi non aspettiamo altro.

Non vediamo l'ora di vedere come se la cavano le AMD Navi con i migliori giochi per PC