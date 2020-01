Cyberpunk 2077 posticipato a settembre

L’uscita di Cyberpunk 2077 , gioco di ruolo sci-fi sviluppato da CD Projekt Red, è stata rinviata: la data annunciata durante l’E3 2019, ovvero il 17 aprile, è passata al 17 settembre 2020. La casa di sviluppo polacca afferma che il gioco è terminato, tuttavia sarà necessario testarlo adeguatamente così che possa uscire nella miglior forma possibile.

La casa di produzione polacca ha condiviso la notizia su Twitter: “Vogliamo che Cyberpunk 2077 sia il coronamento di questa generazione e, per raggiungere questo traguardo, abbiamo bisogno di qualche altro mese di lavoro per rendere il gioco perfetto”.

We have important news regarding Cyberpunk 2077’s release date we’d like to share with you today. pic.twitter.com/aWdtR0grYVJanuary 16, 2020