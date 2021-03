Nvidia GeForce GTX 1650, RTX 2060 e RTX 3080 dominano le loro generazioni di GPU

Nvidia occupa 18 posti della classifica delle 20 schede grafiche più diffuse all'interno del sondaggio sull'hardware condotto da Steam, con i modelli GTX 1650, RTX 2060 e RTX 3080 che ottengono le più grandi variazioni in percentuale per il mese di febbraio 2021, nonostante una maggiore concorrenza da parte di AMD.

Solo la AMD Radeon RX 580 e la AMD Radeon RX 570 sono riuscite a farsi strada nelle classifiche, arrivando rispettivamente in 11a e 16a posizione.

Non possiamo affermare che la classifica rispecchi l'intero mercato delle GPU, tuttavia i risultati del sondaggio hardware e software di Steam sono uno dei mezzi migliori per ottenere dati relativi ai componenti hardware scelti dai giocatori per le loro macchine.

I punteggi non devono sorprendere: Nvidia si è creata una certa reputazione, inondando il mercato con diverse varianti delle proprie schede video, dai chip mobili per laptop alle versioni SUPER, che sono delle iterazioni potenziate di GPU precedenti. Le schede GeForce GTX 1650, RTX 2060 e RTX 3080 guidano le rispettive generazioni con un aumento mensile pari rispettivamente a +0,24%, +0,21% e +0,11%.

Immagine 1 di 2 Steam Hardware percentage changes for February 2021 Le modifiche in percentuale dell'hardware secondo Steam, febbraio 2021 Immagine 2 di 2 Steam Hardware overall top ranking GPUs

L'aumento relativo alla meno recente GTX 1650 Super è probabilmente correlato alla vendite dei notebook gaming e ai nuovi utenti che si avvicinano all'assemblaggio di un PC con un budget ridotto, sebbene non dobbiamo dimenticare la situazione folle che si è creata sul mercato delle GPU a causa del mining di criptovalute e dello sciacallaggio da parte dei cosiddetti scalper.

La GTX 1650 Super non è fatta per esaltare i giochi in 4K con frame rate elevati, ma è semplicemente la scheda grafica di base per poter giocare.

La Nvidia GeForce RTX 3080 offre un ottimo rapporto prezzo-prestazioni che spiega la sua popolarità così immediata, ma è improbabile che si attesti fra i primi 10 posti in classifica, quantomeno non fino a che non verranno risolti i problemi di stock. Infatti, dei 10 posti occupati da Nvidia nei risultati del sondaggio di Steam, otto sono ancora occupati da schede GTX della serie 1000.

E AMD?

AMD si è ricavata una base di fan piuttosto fedele con il rilascio delle CPU Ryzen, ma se vuole davvero colpire Team Green nello stesso modo in cui ha affrontato Intel, c'è ancora molto lavoro da fare. La serie Radeon RX 6000 (e i modelli precedenti) devono poter arrivare in quantità nelle mani dei giocatori.

AMD ha dalla sua prezzi più appetibili rispetto a Nvidia, dunque potremmo aspettarci di vedere Team Red occupare qualche posizione nelle classifiche hardware di Steam, specialmente considerando l'arrivo di giochi sempre più impegnativi dal punto di vista grafico, che richiedono un upgrade alle macchine già esistenti.

