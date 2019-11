Nvidia GeForce GTX 1660 Super e GTX 1650 Super, i nuovi campioni per il Full HD

Le schede grafiche Nvidia Turing sono in circolazione da un po' per cui si supponeva che Nvidia stesse lavorando instancabilmente sulle schede grafiche Ampere.

Beh, non è proprio così. Nvidia ha annunciato due nuove schede grafiche nella gamma Turing: la Nvidia GeForce GTX 1660 Super e la GeForce GTX 1650 Super.

La prima è uscita oggi al prezzo di 206 euro, mentre la 1650 Super uscirà il 22 novembre a un prezzo non divulgato.

Entrambe le schede grafiche sono progettate per giocare a 1080p, che è ancora la risoluzione più popolare tra i gamer.

La 1660 Super, come abbiamo verificato nella nostra recensione, è perfettamente in grado di gestire giochi a 1440p, abbassando alcune impostazioni.

La 1650 Super sarà, probabilmente, il compagno perfetto per giocare ad alcuni esport. Ovviamente non abbiamo ancora avuto la possibilità di giocare con la GTX 1650 Super, ma deve essere migliore della GTX 1650, che fatica a giustificare la sua esistenza accanto alle schede grafiche AMD come la Radeon RX 560.

E, con una data di lancio proprio nel periodo del Black Friday e del Cyber Monday, pensiamo che potrebbe essere uno degli acquisti più gettonati per le vacanze: sarà conveniente, facile da alimentare e abbastanza performante per la maggior parte degli utenti.

Cosa c'è di Super nelle GTX Super?

Quindi, cosa rende le GTX 1660/1650 Super così diverse rispetto ai loro predecessori? La memoria.

Entrambe le nuove schede grafiche sono state aggiornate per utilizzare VRAM GDDR6 molto più veloce, anche se con le stesse capacità: 6 GB per la GTX 1660 Super e 4 GB per la GTX 1650 Super.

La velocità delle memorie ottiene un enorme bonus per entrambe le schede grafiche, fino a 14 Gbps e 12 Gbps rispettivamente per 1660 Super e 1650 Super. Questo è l'unico upgrade però.

Entrambe le schede possiedono gli stessi chipset GPU TU116 e TU117 dei loro predecessori, quindi i miglioramenti non saranno simili a un salto generazionale. Eppure, nei nostri test c'è un notevole incremento, la 1660 Super è fino al 15% più veloce in 3DMark Fire Strike.

Se la Nvidia GeForce GTX 1650 vedesse un incremento simile nella propria variante Super, sarebbe più facile da raccomandare per gli acquirenti entry-level. Ma dovremo aspettare.