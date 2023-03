Nuovi film e serie TV da vedere in streaming questo weekend (31 marzo)

Con l'avvicinarsi del mese di aprile sono approdati sulle piattaforme streaming più conosciute molti nuovi film e serie TV, pronti per essere visti questo weekend (31 marzo - 2 aprile).

Se non sapete cosa guardare questo finesettimana, di seguito trovate qualche idea tra le nuove uscite degli ultimi giorni su Netflix, Prime Video, Disney Plus e Now TV.

Murder Mystery 2 (Netflix)

Non si sa molto su Murder Mystery 2, se non che si tratta del seguito della fortunata commedia del 2019 in cui la vacanza di una coppia viene stravolta dopo essere stati incastrati per l'omicidio di un miliardario. Jennifer Aniston e Adam Sandler riprendono entrambi i ruoli che hanno lasciato, quindi ci aspettiamo grandi cose dalla seconda parte di questa saga.

Disponibile da vedere in streaming su Netflix da venerdì 31 marzo

After 2 (Netflix)

After 2 è il seguito dell'omonimo primo film, in cui la studentessa modello Tessa si invischia in un amore complicato durante il suo primo anno al college. Dopo la loro rottura, Tessa e Hardin cercano di proseguire ognuno con la propria vita. Una volta iniziato a frequentare lo stage dei suoi sogni, Tessa attira le attenzioni di un collega, che sembra proprio il ragazzo perfetto con cui iniziare una relazione. Tessa vorrebbe riuscire ad andare avanti, ma non è semplice come sembra.

Disponibile da vedere in streaming su Netflix da sabato 1 aprile

Ragazze Elettriche (Amazon Prime Video)

Questa serie, tratta dall'omonimo best seller fantascientifico della scrittrice britannica Naomi Alderman, racconta una realtà distopica in cui le ragazze adolescenti sviluppano uno strano potere in grado di cambiare il futuro del mondo per come lo conosciamo.

Una serie assolutamente da vedere per chi ha amato The Handmaid's Tale: tramite un racconto corale, che illustra lo svilupparsi dei differenti scenari socio-politici dal punto di vista delle protagoniste che vivono in diverse parti del mondo, Ragazze Elettriche ci mette davanti a un presente alternativo e rivoluzionario.

La prima stagione è disponibile da vedere in streaming su Amazon Prime Video da venerdì 31 marzo.

Essere John Malkovich (Amazon Prime Video)

(Image credit: Universal Pictures)

Essere John Malkovich non è certo una novità, dato che è uscito nel 1999, ma è un film da vedere assolutamente se non lo avete già fatto. E quale occasione migliore, visto che ad aprile arriva su Prime Video?

In Essere John Malkovich, il protagonista è il burattinaio Craig Schwartz. Insieme a una collega conosciuta sul posto del suo secondo lavoro, scopre un tunnel che permette di entrare nella mente e nel corpo di John Malkovich per 15 minuti alla volta.

Disponibile da vedere in streaming su Amazon Prime Video da sabato 1 aprile

Madri Parallele (Now TV)

Diretto da Almodovar, il film Madri Parallele racconta la storia di Janis (interpretata da Penelope Cruz) e Ana, due donne che diventano madri nello stesso momento a Madrid. Per volere del destino, o per caso, da quel momento le due saranno legate da un qualcosa di indissolubile. Preparatevi a un film emozionante, con qualche colpo di scena niente male.

Disponibile da vedere in streaming su Now TV da giovedì 30 marzo