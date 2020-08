Netflix pensa a un franchise di successo del calibro di Harry Potter e Star Wars

Netflix sta pensando di creare una propria versione di Harry Potter e Star Wars, ovvero un "film d'avventura di livello PG" sulla falsariga dei primi due film di Harry Potter o di A New Hope.

Questo è quanto ha dichiarato Tendo Nagenda, vice presidente della sezione Film Originali di Netflix, che ha spiegato come tra gli obbiettivi dell'azienda ci sia l'intenzione di creare i propri franchise cinematografici di stampo fantasy accessibili da una larga scala di spettatori, di tutte le età, proprio come Harry Potter e Star Wars: "Puntiamo a un pubblico molto ampio, vogliamo dedicarci ai film d'avventura di livello PG. Vogliamo qualcosa di simile a Star Wars, Jumanji o i primi due film di Harry Potter, dei live-action per famiglie, film fantasy spettacolari che risveglino l'interesse del grande pubblico. Questo è il nostro prossimo obbiettivo".

Precedentemente Nagenda ha lavorato per Disney, unendosi a Netflix nell'agosto 2018, quindi la produzione di un film del genere si adatta molto bene alla sua esperienza.

E, nel caso vi stiate preoccupando che Netflix esaurisca la scorta di contenuti originali da rilasciare nel 2020, niente paura. Nagenda ha affermato che "c'è materiale a sufficienza per arrivare a fine 2020 e per buona parte del 2020".

Il prossimo grande film in arrivo su Netflix tra i contenuti originali è Project Power, che debutterà sulla piattaforma il 12 agosto.

Netflix di recente ha fatto un accordo con i fratelli Russo, direttori di Avengers: Endgame, per la produzione di The Gray Man, un film di spionaggio che si dice costerà più di 200 milioni di dollari con Chris Evans e Ryan Gosling.

Netflix ha quello che ci vuole?

Netflix è riuscita ad accaparrarsi molti nomi noti del settore cinematografico per le sue produzioni. Da 5 Bloods - Come Fratelli (Spike Lee), Storia di un Matrimonio (Noah Baumbach), Roma (Alfonso Cuaròn), The Irishman (Martin Scorsese) sono sono alcuni degli esempi che lo provano.

Netflix comunque ha ancora molta strada da fare prima di diventare la piattaforma di riferimento per i film campioni d'incassi. Molte delle sue produzioni sono carine, ma niente di più, senz'altro molte volte è preferibile andare al cinema a vedere qualche nuova uscita piuttosto che stare a casa e vedere cosa c'è di nuovo tra i contenuti originali Netflix.

In ogni caso, la notizia che Netflix voglia provare a creare un film che emuli lo stesso successo di Harry Potter e Star Wars ci lascia decisamente entusiasti, e non resta che stare a vedere come se la caverà.