Secretlab svela la sedia gaming di Monster Hunter Wilds ispirata ad Arkveld

Il marchio di arredamento da gaming Secretlab ha presentato l’ultima aggiunta alla sua linea in collaborazione con Monster Hunter.

La Secretlab Titan Evo Monster Hunter Wilds Arkveld Edition, realizzata in collaborazione con Capcom, celebra l’uscita del nuovo capitolo della saga. Questa sedia mantiene tutte le caratteristiche della già rinomata Secretlab Titan Evo, tra cui la schiuma a freddo brevettata per offrire comfort e supporto, una base del sedile sagomata e un sistema di supporto lombare dinamico a quattro vie che si adatta automaticamente alla postura dell’utente.

Il design si distingue per una tonalità blu-grigio ispirata ai tentacoli corazzati di Arkveld, una creatura leggendaria che farà il suo debutto in Monster Hunter Wilds. Sui lati della sedia, dettagli in microsuede conferiscono un tocco morbido e vellutato.

Sul retro è presente l’emblema della Squadra di Esplorazione, l’organizzazione a cui appartiene il protagonista del gioco. Il modello è attualmente disponibile in preordine sul sito di Secretlab, con un prezzo di 624 euro per la versione standard e 674 euro per la variante XL.

Insieme alla sedia sarà disponibile anche il Secretlab Memory Foam Lumbar Pillow Palico Edition, un cuscino lombare con un simpatico design ispirato ai Palico, i fedeli compagni felini che accompagnano i cacciatori nelle loro missioni.

(Image credit: Secretlab)

Se hai intenzione di immergerti nel vasto mondo di Monster Hunter Wilds questo mese, questa sedia e il cuscino potrebbero essere la combinazione ideale.