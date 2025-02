Meta: annunciate le date di Meta Connect 2024 e LlamaCon, attese novità su AI e XR

(Immagine:: Photo by Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images)

Meta Connect si terrà il 17 e 18 settembre

La prima edizione di LlamaCon arriverà il 29 aprile 2025

Meta anticipa grandi novità su AI e realtà estesa per questi eventi

Meta ha annunciato le date dei suoi prossimi due eventi: LlamaCon e Meta Connect. In questo modo, potrebbe aver rivelato indirettamente quando vedremo i suoi nuovi occhiali AI di prossima generazione e forse un'anteprima delle sue novità nel settore della realtà estesa.

LlamaCon sarà il primo dei due appuntamenti, previsto per il 29 aprile 2025. Meta ha dichiarato che l’evento sarà incentrato sugli aggiornamenti relativi alla sua collezione di AI open-source, Llama. Questa conferenza per sviluppatori sembra essere più focalizzata sugli strumenti di back-end piuttosto che su prodotti destinati al grande pubblico, anche se tali strumenti potrebbero portare alla creazione di software AI innovativi in futuro.

Meta Connect 2025, invece, si terrà il 17 e 18 settembre. Mancano ancora poco meno di sette mesi, un preavviso decisamente più lungo rispetto a quello a cui siamo abituati per gli eventi tecnologici. Apple, ad esempio, ha annunciato il suo evento del 19 febbraio (dove ha svelato l’iPhone 16e) con appena una settimana di anticipo. Come di consueto, Connect sarà l’occasione per presentare nuove tecnologie VR, MR e AI, tra cui gli occhiali smart Ray-Ban e altri dispositivi in arrivo, sia come prodotti imminenti che come prototipi ancora in fase di sviluppo.

Meta non ha ancora rivelato dettagli specifici su nessuno dei due eventi, ma ha promesso aggiornamenti nei prossimi mesi. Tuttavia, sulla base delle indiscrezioni già emerse, è probabile che Meta Connect 2025 riserverà diverse sorprese interessanti.

Cosa ci aspettiamo di vedere al Meta Connect 2025

(Image credit: Meta)

Meta ha menzionato esplicitamente gli occhiali AI nel suo annuncio, e Meta Connect 2025 potrebbe essere il momento in cui verranno lanciati almeno due nuovi prodotti.

Il primo riguarda una versione Oakley degli attuali occhiali smart Ray-Ban Meta. In questo modello, la fotocamera verrà spostata dal bordo alla parte centrale, vicino al ponte nasale. Saranno pensati per atleti e ciclisti, e potrebbero integrare strumenti basati sull’intelligenza artificiale per il fitness.

L’altro possibile lancio è quello di una nuova generazione di occhiali Ray-Ban con display integrato. Lo schermo, posizionato all’interno di una delle lenti, potrebbe mostrare notifiche dallo smartphone, anteprime delle foto scattate e altre informazioni utili, permettendo agli occhiali di comunicare visivamente con l’utente invece di affidarsi solo all’audio o allo schermo del telefono.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Infine, per quanto riguarda gli occhiali AI, potrebbe arrivare anche il tanto vociferato bracciale smart di Meta. Questo accessorio servirebbe per controllare gli occhiali tramite gesti della mano, una tecnologia già vista in fase di test con i prototipi degli occhiali AR Meta Orion. Le indiscrezioni suggeriscono che Meta stia valutando se lanciare il dispositivo insieme ai nuovi Ray-Ban o in un secondo momento. È possibile che il bracciale arrivi entro la fine dell’anno, ma potrebbe anche essere rimandato fino al debutto degli occhiali AR veri e propri.

(Image credit: Meta)

Gli occhiali AR non sembrano imminenti, dato che secondo le indiscrezioni le versioni consumer degli Orion non arriveranno prima del 2027. Tuttavia, ci sono buone probabilità di vedere almeno due dispositivi XR.

Il primo dovrebbe essere un visore VR di Asus, con nome in codice Tarius. Anche se non sarà prodotto direttamente da Meta, utilizzerà il Meta Horizon OS, il sistema operativo attualmente alla base dei dispositivi Quest. Meta ha già confermato che Asus sta lavorando a un dispositivo con Horizon OS, e nelle ultime settimane sono emerse diverse fughe di notizie che suggeriscono un lancio imminente. Inoltre, nell’annuncio della data di Meta Connect, l’azienda ha parlato degli “ultimi e più grandi aggiornamenti per Meta Horizon”, e non c’è aggiornamento più importante dell’arrivo del primo visore VR di terze parti basato su questa piattaforma. Al momento, si sa poco su Tarius, ma i rumor parlano di un visore da gaming di fascia alta con display di altissima qualità.

Infine, è possibile che la sorpresa finale di Meta Connect 2025 sia un'anteprima del Meta Quest Pro 2. Proprio come accaduto con il primo Quest Pro, probabilmente verrà mostrato solo un teaser, con un lancio completo previsto per Meta Connect 2026.

Nonostante il flop del Quest Pro originale e le indiscrezioni che suggeriscono che il suo successore sia stato cancellato due volte, sembra che Meta stia lavorando a una terza versione come visore di fascia alta per la realtà mista. Se così fosse, il Quest Pro 2 potrebbe rivelarsi un dispositivo davvero interessante e unico nel suo genere.

Ovviamente, finché Meta non terrà il suo keynote, previsto all’inizio della prima giornata dell’evento il 17 settembre 2025, tutte queste ipotesi rimangono da confermare. Qualunque siano gli annunci, saremo pronti a seguirli e analizzarli in tempo reale.