Sony PS VR2 sta arrivando con altri 13 giochi

Si avvicina il lancio del nuovo visore di Sony, PS VR2 farà la sua comparsa nel mercato della nuova generazione di dispositivi gaming in data 22 febbraio. Siamo dunque a poco più di un mese dalla messa in commercio di un visore che offrirà risoluzione in 4K, HDR e una frequenza di aggiornamento da 90 a 120Hz, pronto a scalare la classifica dei migliori visori VR.

Recentemente, l’azienda nipponica ha ufficializzato 13 titoli aggiuntivi che saranno giocabili sul nuovo visore e si tratta di giochi già disponibili per PS VR o altre piattaforme. Tra di essi compaiono i nomi di Tetris Effect: Connected, Rez Infinite, Thumper e, per tutti quelli che già possiedono i titoli per PS4 e PS VR, sarà possibile effettuare il passaggio ad un costo esiguo. Inoltre, chi non sarà interessato al visore, potrà comunque ottenere la versione PS5 dei giochi allo stesso prezzo.

(Image credit: Girts Ragelis / Shutterstock.com)

Rez Infinite mostrerà le nuove capacità di tracciamento oculare di PS VR2, essendo basato su un sistema di mira che fa affidamento sul movimento degli occhi; allo stesso modo, in Before Your Eyes, il tempo avanzerà seguendo lo sbattere delle palpebre del giocatore.

Sony PS VR2 farà la sua entrata nel settore mercoledì 22 febbraio 2023 e includerà, oltre al prodotto principale, i controller Sense e delle cuffie stereo. Attualmente, PS VR2 è già disponibile per il preordine, per esempio sui maggiori rivenditori online come Unieuro (Si apre in una nuova scheda) ad un costo di 599,99€. Tuttavia, la stazione di ricarica per i controller andrà acquistata separatamente, ad un costo di 49,99€.

Sony prevede che il nuovo visore avrà a disposizione circa 30 titoli giocabili prima della fine di marzo 2023.