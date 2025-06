Dopo aver anticipato la collaborazione per oltre un anno, Meta e Microsoft hanno finalmente presentato il loro visore VR a marchio Xbox, ed è un elegante Meta Quest 3S. Considerando che nel 2025 un solo nuovo dispositivo Xbox non sembrava sufficiente, l’arrivo di questo headset è più che benvenuto.

Devo dire subito che non era proprio ciò che mi aspettavo da un visore VR firmato Xbox. Avevo sperato in qualcosa di più su misura. Tuttavia, dopo averci passato il weekend, posso dire di essermene innamorato.

Il Meta Quest 3S era già un visore eccellente, ma i miglioramenti introdotti in questa edizione speciale, uniti al tocco visivo ispirato all’universo Xbox, rendono l’esperienza ancora più coinvolgente.

Il valore aggiunto? Il pacchetto include tre mesi di Game Pass Ultimate, che permettono di accedere in streaming all’intero catalogo dell’abbonamento Xbox direttamente dal visore.

When the subscription is up you'll need to resubscribe to keep cloud gaming (Image credit: Microsoft)

Se avete una connessione internet eccellente, posso confermarlo per esperienza diretta: usare questo visore per giocare titoli come Indiana Jones and the Great Circle, Clair Obscur: Expedition 33 e Oblivion Remastered su uno schermo virtuale enorme (fino a 312 pollici, secondo le indicazioni di Meta) è davvero spettacolare, e questo prima ancora di esplorare l’ottimo catalogo VR offerto da Meta.

Disponibile ora a 399,99 $ (circa 370 €) su Meta.com, Best Buy, Argos e EE, questa edizione limitata Xbox del Quest 3S rappresenta un vero affare. Tenendo presente che in Italia la versione standard da 128 GB ha un prezzo di circa 330 € , il bundle Xbox giustifica il sovrapprezzo grazie all’inclusione di Elite Strap, controller wireless Xbox e tre mesi di Game Pass Ultimate.

Sia che siate appassionati Xbox curiosi di provare la VR, sia che cerchiate un upgrade dall’Oculus Quest 2, questo visore limita le edizioni speciali che stavate aspettando.

Un avvertimento importante però: Meta consiglia di muoversi in fretta. Appena esaurite le scorte, questa edizione speciale del Quest 3S non verrà rifornita. Tuttavia, al momento non è previsto un lancio ufficiale in Italia.

Un’anima Xbox, dentro e fuori

Dal punto di vista tecnico, questa edizione Xbox del Meta Quest 3S non presenta alcuna modifica rispetto al modello standard. In molti casi, però, non è affatto un problema: il visore ha già potenza più che sufficiente per gestire le esperienze VR più moderne e impegnative. Certo, non avremmo disdegnato i miglioramenti introdotti nel Meta Quest 3 “pieno”, come i nuovi pannelli e il sistema ottico aggiornato, che garantiscono una qualità visiva superiore.

The standard Meta Quets 3S (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Non è però corretto dire che questo visore sia identico agli altri Meta Quest 3S.

Al posto della classica scocca bianca a cui ci ha abituati Meta, questa edizione limitata opta per un look total black, impreziosito da un bordo verde Xbox sulla parte frontale del visore. Sul braccio destro compare anche un logo Xbox discreto, proprio dove si troverebbe il jack da 3,5 mm nel modello standard del Quest 3.

Anche i controller sono stati personalizzati. Predominano ancora il nero e il verde, con dettagli verdi sui pulsanti ABXY, sugli stick analogici e sul meccanismo di regolazione delle cinghie.

Subtle Xbox elements (Image credit: Future)

Il primo è un controller Xbox in edizione limitata, nero con dettagli verdi coordinati al visore. Il secondo è una fascia Elite nera, anch’essa personalizzata per l’occasione: normalmente disponibile solo in bianco e come accessorio a pagamento, qui è inclusa nel pacchetto. Non si tratta della versione con batteria integrata, quindi non aumenta l’autonomia del visore, ma ne migliora sensibilmente la stabilità e il comfort durante l’uso.

Chiude il bundle un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate da tre mesi, che viene automaticamente attivato durante la configurazione iniziale del visore.

They look almost like Razer Quest 3S accessories (Image credit: Future)

Un affare colossale

Facendo due conti, ci si accorge subito che i 399,99 dollari / 379,99 sterline richiesti per questo bundle si traducono in circa 449,99 euro, e rappresentano un vero affare considerando i singoli componenti.

Un Meta Quest 3S da 128 GB standard costa circa 359,99 euro. Un controller wireless Xbox ha un prezzo medio di 64,99 euro, mentre tre mesi di Xbox Game Pass Ultimate ammontano a 41,97 euro (a 13,99 euro al mese). Infine, la fascia Elite ufficiale ha un prezzo di circa 69,99 euro.

Totale? Circa 536,94 euro. Con il bundle, si risparmiano quasi 90 euro rispetto all’acquisto dei singoli elementi separati.

A fantastic VR gaming bargain (Image credit: Meta / Microsoft)

Considerando i prezzi a listino, acquistare separatamente tutti questi elementi costerebbe oltre 560 euro. E parliamo comunque di una Meta Quest 3S standard, non di questa edizione speciale Xbox.

Ovviamente come per ogni bundle, ha senso solo se avevate già intenzione di acquistare tutti i componenti inclusi. Detto questo, nessuno degli accessori presenti in confezione sembra un riempitivo inutile.

Se vi interessa l’offerta complessiva, l’estetica esclusiva o semplicemente volete un nuovo modo per vivere Xbox Game Pass, allora questa potrebbe essere l’occasione perfetta.