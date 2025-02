AMD RX 9070: nuovi rumor su specifiche e benchmark sollevano dubbi su consumi e prestazioni

Le GPU AMD RX 9070 hanno visto emergere nuove indiscrezioni sulle specifiche tecniche e le possibili prestazioni.

Sul fronte dei consumi, la RX 9070 XT sembra più energivora del previsto, mentre la versione base RX 9070 mantiene un livello più contenuto.

I benchmark mostrano risultati meno stabili rispetto alle fughe di notizie precedenti, ma ci sono buoni motivi per non preoccuparsi troppo.

Le GPU AMD RX 9070 saranno presentate ufficialmente tra una settimana in un evento stampa dedicato, ma nel frattempo sono emersi presunti leak sulle specifiche e sui benchmark.

Secondo VideoCardz, il leaker Hoang Anh Phu avrebbe pubblicato alcuni dettagli su X (post poi rimosso). Queste informazioni proverrebbero da un recente briefing stampa di AMD, quindi è meglio prenderle con cautela.

La RX 9070 XT dovrebbe avere 64 Compute Units (4.096 Stream Processors) e una frequenza boost di 2970MHz, come già ipotizzato in precedenza. Il consumo energetico stimato (TBP - Total Board Power) sarebbe di 304W.

La versione base, RX 9070, disporrebbe di 56 Compute Units (3.584 Stream Processors) con un boost clock di 2520MHz e un consumo energetico più contenuto, pari a 220W.

Nel frattempo, entrambe le GPU RDNA 4 sono state avvistate in benchmark trapelati, offrendo un primo quadro sulle loro prestazioni. Secondo Benchleaks (via Wccftech), la RX 9070 XT ha ottenuto un punteggio di 179.178 nel test OpenCL di Geekbench e 177.395 punti in Vulkan.

Tuttavia, è bene prendere questi risultati con ulteriore cautela, in attesa di test ufficiali.

GPU: Radeon RX 9070 XT
Score: 179178

Negli stessi benchmark, la RX 9070 standard ha raggiunto 140.842 punti in OpenCL e 158.520 in Vulkan.

Ovviamente, questi numeri hanno senso solo se confrontati con altre GPU. Wccftech ha analizzato i risultati e ha scoperto che la RX 9070 XT è circa 6% più veloce della RX 7900 XT in OpenCL, ma leggermente più lenta in Vulkan (circa 4% in meno rispetto alla stessa scheda grafica di generazione attuale).

Per quanto riguarda la RX 9070 (non-XT), le prestazioni in OpenCL sono paragonabili alla RX 7800 XT, mentre in Vulkan risulta circa 6% più lenta. Inoltre, si posiziona solo di poco sopra la RX 7700 XT in questo test.

(Image credit: Gorodenkoff / Shutterstock)

Ragioni per essere dubbiosi (e allegri)

A questo punto potreste chiedervi: non dovevano essere più veloci, secondo le indiscrezioni? Sì, esattamente. Le voci precedenti indicavano che AMD puntava a far sì che la RX 9070 XT fosse leggermente più veloce della RTX 4080 (Founders Edition di Nvidia).

Ora, se la RX 9070 XT non è molto più performante della RX 7900 XT, e quest’ultima risulta già nettamente inferiore alla RTX 4080, questo leak appare deludente rispetto alle aspettative iniziali.

Tuttavia, questi risultati provengono solo da benchmark sintetici di Geekbench, che non rappresentano il metodo migliore per valutare le prestazioni di una GPU per il gaming. Altri test trapelati, tra cui 3DMark e alcune prove reali come Call of Duty: Black Ops 6, suggeriscono prestazioni ben più elevate. AMD stessa, con la scelta dei nomi, lascia intendere che le RX 9070 siano progettate per competere direttamente con le RTX 5070 di Nvidia.

In sintesi, non è il caso di preoccuparsi troppo per questi risultati preliminari, ed è probabile che test più approfonditi raccontino una storia diversa.

Un aspetto interessante riguarda i consumi energetici. In precedenza si parlava di un TDP di 330W per la RX 9070 XT nei modelli personalizzati, mentre per le versioni reference si stimavano 260W. Questo leak, invece, indica 304W per la versione base, leggermente più del previsto.

La RX 9070 standard, con un consumo di 220W, sembra invece molto più gestibile per la maggior parte dei PC da gaming.

Tutti questi dettagli saranno presto chiariti con l’evento ufficiale di AMD, ormai imminente. La variabile chiave rimane il prezzo, che potrebbe rendere le GPU RDNA 4 una seria alternativa alle nuove proposte di Nvidia.

E chissà, magari AMD sorprenderà con una strategia aggressiva sui prezzi capace di stravolgere il mercato. Non è scontato, ma una buona sorpresa in questo settore sarebbe più che benvenuta.