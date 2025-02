Xbox continuerà a includere i loghi PlayStation e Nintendo nei suoi trailer

Microsoft ha annunciato un nuovo e significativo investimento nelle infrastrutture digitali della Polonia, impegnandosi a destinare 2,8 miliardi di PLN (circa 700 milioni di dollari) entro giugno 2026 per potenziare il cloud su larga scala e le capacità legate all’intelligenza artificiale nel paese.

Parte di questi fondi verrà utilizzata in collaborazione con l'Agenzia di Difesa Nazionale polacca per rafforzare le strategie di sicurezza informatica a livello nazionale. Secondo il rapporto Digital Defense di Microsoft, la Polonia si classifica al terzo posto in Europa e al nono nel mondo per esposizione agli attacchi informatici sostenuti da attori statali.

Microsoft ha inoltre anticipato che, una volta conclusa questa fase, ne seguirà un’ultima, anche se al momento non sono stati forniti dettagli su cosa comporterà esattamente.

Espansione del settore digitale

Microsoft sta inoltre finanziando lo sviluppo del modello linguistico polacco Bielik, considerato un segnale di fiducia nella leadership e nell’economia del paese, come dichiarato da Brad Smith, Vicepresidente e Presidente di Microsoft.

Nel 2020, l’azienda ha avviato la prima regione di cloud computing in Polonia, costruendo tre data center indipendenti e investendo un miliardo di dollari nel progetto.

Tra il 2020 e il 2023, Microsoft ha formato 430.000 cittadini polacchi in competenze digitali e si è impegnata ad addestrare un milione di insegnanti, professionisti IT e sviluppatori di software, fornendo loro strumenti e conoscenze per accelerare la trasformazione digitale del paese in diversi settori.

"Questo investimento garantirà ai cittadini, soprattutto ai più giovani, l’accesso alle tecnologie più avanzate e alle opportunità offerte dai migliori a livello globale", ha dichiarato il Primo Ministro polacco Donald Tusk.

Microsoft ha inoltre in programma di organizzare corsi di formazione sull’intelligenza artificiale in Polonia. “Strumenti, risorse economiche e investimenti sono fondamentali, così come la collaborazione con aziende e professionisti locali, ma i risultati desiderati si otterranno anche attraverso le opportunità di apprendimento”, ha aggiunto Tusk.

Microsoft non è l’unica azienda a investire nel paese: nel 2025, Google ha destinato 2 miliardi di dollari alla realizzazione di un nuovo data center in Polonia per rafforzare le infrastrutture cloud e AI.