YouTube Premium Lite: in arrivo un abbonamento economico senza pubblicità

YouTube on TV is changing

Un nuovo abbonamento YouTube potrebbe arrivare prima del previsto, con Google pronta a rilanciare YouTube Premium Lite. Questa versione più economica di YouTube Premium era stata introdotta per offrire un’esperienza senza pubblicità sui video, escludendo i vantaggi legati alla musica, ma era stata interrotta nel 2023 dopo due anni di vita. Il nuovo piano sarebbe pensato per chi vuole guardare video senza interruzioni pubblicitarie senza dover necessariamente sottoscrivere YouTube Music.

Secondo Bloomberg, YouTube Premium Lite sarà presto annunciato negli Stati Uniti, in Australia, in Germania e in Thailandia, dopo essere stato testato per mesi in altri mercati, come riportato da The Verge. In seguito alla diffusione della notizia, un portavoce di YouTube ha dichiarato che l’azienda sta testando un nuovo abbonamento Premium che garantisce l’assenza di pubblicità sulla maggior parte dei video in diversi mercati.

Al momento, il prezzo dell’abbonamento non è ancora stato definito, ma lo scorso ottobre un utente di Threads ha condiviso uno screenshot con una possibile fascia di prezzo per la versione statunitense, proprio nel periodo in cui YouTube aveva confermato l’inizio dei test.

È scontato che YouTube Premium Lite rimuoverà le pubblicità dai video, ma dalle informazioni disponibili sul suo ritorno, sembra che questo sarà l’unico vantaggio offerto. A differenza della versione più costosa di YouTube Premium, che include funzionalità come il download offline, la riproduzione in background e l’accesso completo a YouTube Music, queste opzioni non saranno incluse nel piano Lite.

Attualmente, gli abbonati a YouTube Premium possono usufruire di YouTube Music per ascoltare musica e podcast e guardare video musicali senza interruzioni pubblicitarie. Secondo Bloomberg, YouTube Premium Lite è pensato per chi utilizza la piattaforma principalmente per guardare contenuti diversi dai video musicali, motivo per cui questi ultimi continueranno a includere annunci pubblicitari. Anche se la versione Lite non eliminerà del tutto la pubblicità, potrebbe comunque attrarre nuovi utenti che desiderano un’esperienza senza interruzioni sui video, ma che non sono interessati a un servizio musicale incluso nell’abbonamento.

Una salvezza per chi non usa YouTube Music

Per molte persone, me compreso, le migliori piattaforme di streaming musicale come Spotify, Apple Music e persino Tidal sono diventate la scelta principale per un’esperienza di ascolto ottimale. Non conosco nessuno nel mio giro che utilizzi YouTube Premium per questo scopo, probabilmente perché il suo abbinamento con YouTube Music appare superfluo quando si hanno già alternative valide. È per questo che credo che YouTube Premium Lite possa finalmente offrire quella separazione necessaria tra lo streaming video e quello musicale.

YouTube Premium è sempre stato un servizio che non mi ha mai convinto del tutto. Essendo un utente fedele di Spotify, non ho mai sentito il bisogno di YouTube Music. Tuttavia, dopo aver sentito le indiscrezioni sul possibile ritorno di YouTube Premium Lite, sono pronto a ricredermi.